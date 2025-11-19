Expertos prevén más litigios por la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones en Cataluña

Juristas y profesionales del sector inmobiliario han advertido este miércoles de un aumento de los litigios por la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones en un debate celebrado en el marco de la jornada 'Claus legals en habitatge', organizada por el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL) y celebrada en la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

La sesión ha reunido a perfiles jurídicos, académicos y profesionales para analizar "un fenómeno en expansión en Catalunya, marcado por cambios legislativos simultáneos en el Estado y en la Generalitat y por un aumento sostenido de litigios", informan los organizadores en un comunicado.

La mesa, moderada por Mar Escutia, contó con la participación del catedrático Josep Ferrer, especialista en Derecho Civil; la abogada experta en derecho inmobiliario y socia de AF Legis, Arantxa Goenaga, y la ceo de Vecinos Felices y vocal de la junta de gobierno del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona (COAPI), Mercedes Blanco.

En su intervención, Goenaga ha recordado que el arrendamiento de habitaciones ha existido siempre como solución temporal, pero insistió en que "una habitación no es una vivienda, no reúne los servicios mínimos esenciales ni puede satisfacer la necesidad permanente de habitabilidad que exige la LAU".

Ha subrayado que la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Barcelona es clara al respecto: "Estamos legalizando una situación precaria. Convertir las habitaciones en un modelo habitacional estable puede cronificar la infravivienda".

Por su parte, Mercedes Blanco ha aportado la perspectiva de la gestión diaria de fincas y ha explicado que, para evitar recalificaciones y sanciones, "es imprescindible documentar la causa temporal del contrato, conservar pruebas del uso no habitual y recoger en el contrato cláusulas claras sobre duración y finalidad".

Según Blanco, "un empadronamiento o la concatenación de contratos sin causa real son los principales motivos por los que un arrendamiento temporal acaba recalificado como vivienda habitual".

El catedrático Josep Ferrer ha situado el debate en el marco legislativo actual, ha asegurado que el alquiler de temporada está actuando como vía de escape, en sus palabras, ante los límites de renta y que la propuesta catalana "introduce elementos competencialmente delicados", en materia de rentas y duración, lo que generará nuevos recursos y revisiones constitucionales.