Adiós a las patatas con sabor a jamón: la Unión Europea las prohíbe por este motivo

En noviembre de 2023, una investigación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reveló que un total de ocho aromas de humo artificiales, actualmente empleados en una variedad de productos alimenticios, podrían suponer serios riesgos de genotoxicidad. En otras palabras, estos compuestos tienen el potencial de dañar el material genético de las células, lo que incrementa notablemente el riesgo de desarrollar cáncer y enfermedades hereditarias.

En respuesta a las conclusiones de este estudio, y siguiendo las recomendaciones del organismo sanitario, el pasado 24 de abril, la Comisión Europea votó a favor de la prohibición tanto de la producción como de la comercialización de estos aromas de humo artificiales en todo el territorio europeo.

Esta medida afectará a numerosos productos que los consumidores compran habitualmente, los cuales tendrán que adaptarse a las nuevas regulaciones o, en su defecto, desaparecer del mercado. Para facilitar esta transición, los europarlamentarios han otorgado a las empresas un periodo de cinco años para cumplir con la eliminación total de estos compuestos.

¿Qué productos se verán afectados?

Entre los productos más afectados por esta prohibición se encuentran los snacks salados, como las patatas fritas con sabor a jamón (que son las favoritas de los españoles), entre otros aperitivos similares. También deberán adaptarse a la nueva normativa determinadas salsas, como la popular salsa barbacoa. Otros productos que entran en esta categoría son las sopas listas para tomar y ciertos productos cárnicos, incluyendo salchichas y beicon. Adicionalmente, otros productos como jamones, embutidos, pescados y quesos deberán modificar sus métodos de producción dentro de este plazo.

Alimentos ahumados DREAMSTIME DREAMSTIME

Es crucial subrayar que no todos los productos ahumados serán objeto de esta prohibición. Aquellos que se elaboren empleando métodos tradicionales de ahumado no se verán afectados. El ahumado tradicional no solo potencia el sabor de los alimentos, sino que también contribuye a su preservación.

Para identificar productos que contienen los aromatizantes artificiales prohibidos, debemos revisar las etiquetas en busca de los siguientes nombres o siglas:

Smoke Concentrate 809045 (SF-003)

(SF-003) ProFagus Smoke R709 (SF-008)

(SF-008) ProFragus Smoke R714 (SF-001)

(SF-001) SmokEz Enviro-23 (SF-006)

(SF-006) Scansmoke SEF525 (SF-004)

(SF-004) Zesti Smoke Code 10 (SF-002)

(SF-002) Fumokomp (SF-009)

(SF-009) SmoKEz C-10 (SF-005)

Por otro lado, si deseamos adquirir un producto que se haya elaborado utilizando métodos tradicionales de ahumado, debe estar claramente etiquetado como 'aromatizantes naturales'. Esto indica que se han seguido los métodos tradicionales de producción. De esta forma, productos como el salmón ahumado y el queso Idiazábal, que se elaboran de manera tradicional con humo natural, seguirán disponibles para los consumidores y no desaparecerán de las tiendas.