Adiós a la suciedad en la campana de tu cocina: este truco con limón elimina cualquier tipo de grasa

La campana extractora es ese electrodoméstico que, aunque no lo parezca, acumula más grasa y suciedad que casi cualquier otro rincón de la cocina. Día tras día, absorbe los vapores de las frituras, los sofritos y las comidas al fuego, dejando tras de sí un rastro pegajoso que, con el tiempo, se incrusta y se vuelve muy difícil de eliminar. Pero ¿y si te dijeran que puedes dejarla reluciente con un ingrediente que probablemente ya tienes en casa?

Eli, conocida en redes sociales como @huele.a.limpio y creadora de contenido de limpieza con casi medio millón de seguidores, ha compartido un truco tan eficaz como sencillo que ha conquistado a miles de usuarios: limpiar la campana con un limón. Aunque parezca mentira, esta fruta no sólo es un ambientador natural, sino también un desengrasante muy potente.

El truco estrella con limón que debes seguir para eliminar la suciedad de tu cocina

La técnica es muy sencilla. Sólo necesitas agua, unas rodajas de limón y una olla. Coloca el agua con el limón a hervir justo debajo de la campana extractora (encendida para que suelte vapor en la zona más sucia). En cuestión de minutos, el vapor impregnado con el ácido cítrico del limón reblandece la grasa incrustada, facilitando que esta se desprenda con sólo pasar una bayeta húmeda.

Este método tiene una doble ventaja: es natural y no requiere productos químicos agresivos, lo que lo hace perfecto para hogares con niños, mascotas o personas sensibles a ciertos detergentes.

Una vez que has retirado los filtros de la campana, viene el siguiente paso. Aprovecha el agua con limón que ya has hervido y mézclala con unas gotas de lavavajillas. Sumerge los filtros en esa mezcla y, con ayuda de un estropajo que no raye, frota suavemente. La grasa acumulada empieza a desprenderse casi al instante. Como muestra Eli en sus vídeos, el agua termina completamente turbia, lo que da buena cuenta de toda la suciedad que ha salido.

Al terminar, basta con enjuagar los filtros y dejarlos secar al aire. El resultado: una campana limpia, sin restos de grasa ni olores, y con el acero inoxidable reluciente.

Con el limón, aprovecha para dejar impecables los azulejos: Ya que estamos en faena, este mismo truco se puede extender a los azulejos situados justo encima de la vitrocerámica, una de las zonas más propensas a acumular grasa por la cercanía con los fogones. Únicamente tienes que humedecer una bayeta con el agua caliente con limón y repasar la superficie. Verás cómo desaparecen esos restos de grasa que llevaban semanas ahí sin que te dieras cuenta. El antes y el después es asombroso: superficies con un brillo renovado, sin químicos agresivos ni productos costosos.

Otros usos del limón para dejar tu cocina como nueva

Eli también comparte otros trucos con limón que puedes aplicar en distintas zonas de la cocina. Por ejemplo:

Para el microondas: introduce un bol con agua, vinagre y una rodaja de limón, caliéntalo unos minutos y deja que el vapor actúe. Luego, pasa un paño por el interior. No solo elimina restos de comida, sino que deja un brillo sorprendente.

introduce un bol con agua, vinagre y una rodaja de limón, caliéntalo unos minutos y deja que el vapor actúe. Luego, pasa un paño por el interior. No solo elimina restos de comida, sino que deja un brillo sorprendente. Para el fregadero: corta un limón por la mitad, añade un poco de bicarbonato y unas gotas de lavavajillas. Usa esa “esponja cítrica” para frotar el fregadero en círculos. El resultado es una superficie desinfectada, brillante y sin olores.

corta un limón por la mitad, añade un poco de bicarbonato y unas gotas de lavavajillas. Usa esa “esponja cítrica” para frotar el fregadero en círculos. El resultado es una superficie desinfectada, brillante y sin olores. Para el desagüe: antes de irte a dormir, coloca una rodaja de limón en el desagüe del fregadero. Durante la noche, neutraliza los olores y aporta un aroma fresco que se nota al día siguiente.

Visto lo visto y con lo que explica Eli, el limón no es solo para el té o las recetas. Su poder como limpiador casero lleva años respaldado por expertos y es una de las opciones más versátiles, sostenibles y asequibles para mantener la cocina impecable. Lejos de tener que usar productos químicos, estos trucos con remedios caseros han vuelto a cobrar vida y se han viralizado por su eficacia y sencillez. Así que la próxima vez que veas tu campana grasienta y pienses que necesitas dejarte dinero, recuerda este truco: una olla, agua, limón… y el poder del vapor.