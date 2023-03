Alerta alimentaria: el aceite de oliva retirado de 11 marcas incluye una variedad no apta para el consumo

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado de que ha elevado a la Justicia el caso del supuesto aceite de oliva virgen que la pasada semana fue inmovilizado en Extremadura y Andalucía al tratarse de un fraude y de un delito contra la salud pública. La Junta de Extremadura ha recibido el resultado de los primeros análisis realizados por el laboratorio Agroalimentario de Extremadura que constatan que al meno una de las 11 marcas intervenidas contiene aceite lampante, una variedad no apta para consumo humano.

El aceite lampante es aquel de peor calidad que otras variedades. Puede ser lampante por un problema en las aceitunas, porque hayan sido recogidas del suelo o bien, porque se encuentran demasiado maduras. No obstante, también puede ser un aceite lampante aquel que no es apto para el consumo debido a deficiencias en el proceso de elaboración, por lo que presenta valores de acidez o parámetros que no recomiendan su ingesta, informa FACUA.

A pesar de la presencia de esta variedad de aceite en las marcas intervenidas, el subdirector de Seguridad Alimentaria y Ambiental del Servicio Extremeño de Salud (SES), Santiago Malpica, explicó que la presencia del aceite lampante no supone un peligro para la salud, ya que su condición de no apto para el consumo humano se debe a su "muy mala calidad y su mal sabor".

Aún así, las autoridades sanitarias recomiendan que todo aquel que haya adquirido cualquiera de estos aceites se abstenga de consumirlo y se ponga en contacto con su Centro de Salud para que le informe sobre la evolución de la alerta y las actuaciones a llevar a cabo.

El producto ha estado a la venta en negocios minoristas, gasolineras y mercadillos en Extremadura y Andalucía bajo un total de 11 marcas diferentes. En concreto, se trata de garrafas de 5 litros que se vendían por un precio cercano a los 22 euros.

La alerta alimentaria ya ha motivado la inmovilización y retirada del mercado de unos 68.000 litros de aceite por alteración del sabor, olor, color y consistencia del producto, según afirmó el pasado lunes el vicepresidente y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.

Las 11 marcas de aceite de oliva interceptadas son: