Alerta tras detectar la presencia de salmonella en cúrcuma en polvo

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de Salmonella spp., en cúrcuma en polvo Haldi Powder de la marca Ali Baba, informa Servimedia.

Así lo ha precisado este jueves dicha agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, en un comunicado en el que ha explicado que, en concreto, está afectado el lote número 080824, con fecha de consumo preferente el 22 de abril de 2026 en envases de 100 gramos, 400 gramos y un kilo.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, si bien, según esta agencia, adscrita al Ministerio de Consumo, "no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas".

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se aconseja acudir a un centro de salud.