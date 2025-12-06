Alerta de Sanidad: pide que se suspenda inmediatamente el uso de estos detectores de glucosa

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha emitido una alerta sobre posibles lecturas incorrectas en algunos sensores de FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus. Estos dispositivos podrían mostrar valores de glucosa falsamente bajos, según ha comunicado el fabricante Abbott Diabetes Care (Reino Unido).

La AEMPS advierte de que estos fallos pueden comprometer seriamente la salud de las personas con diabetes. Un valor erróneo podría llevar a decisiones inapropiadas, como ingerir carbohidratos de más o retrasar la insulina, lo que puede provocar hiperglucemias y complicaciones graves.

Los sensores afectados forman parte del sistema de monitorización continua de glucosa FreeStyle Libre 3. Abbott ha señalado que el problema solo afecta a una cantidad limitada de unidades. Para identificar si un sensor está afectado, la compañía ha habilitado una web donde se puede verificar el número de serie.

Además, la empresa está enviando avisos tanto a profesionales sanitarios como a pacientes para informar de la incidencia y de los pasos a seguir. La página FreeStyleCheck.com permite confirmar si el sensor debe ser reemplazado.

La AEMPS recomienda a pacientes y cuidadores comprobar que han recibido la notificación de Abbott. También recuerda que las personas que usen la aplicación FreeStyle Libre 3 recibirán alertas directamente en el móvil.

Localización del número de serie del sensor FreeStyle Libre 3 y FreeStyle Libre 3 Plus en la aplicación y en el lector FreeStyle Libre 3, así como en la caja de cartón del sensor y en la etiqueta del aplicador del sensor. AEMPS

Si un sensor se confirma como afectado, su uso debe interrumpirse de inmediato y debe desecharse. Mientras se recibe un sensor de reemplazo, se aconseja usar un medidor de glucosa en sangre o el medidor integrado en el lector FreeStyle Libre 3 para tomar decisiones de tratamiento.

Para dudas o asistencia, Abbott ofrece la línea telefónica 900 300 119 y el correo electrónico diabetes.spain@abbott.com.

En cuanto a los profesionales sanitarios, la AEMPS les pide informar a los pacientes que utilicen sensores afectados y proporcionarles la nota de aviso correspondiente. También deben indicarles cómo verificar sus dispositivos y cómo solicitar el reemplazo.

Si los profesionales disponen de sensores afectados en su inventario, deben retirarlos, desecharlos y contactar con el servicio de atención al cliente de Abbott para gestionar su sustitución.