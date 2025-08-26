Alertan del grave riesgo para la salud del “enema milagroso” MMS

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha advertido este martes sobre los graves riesgos para la salud asociados al uso de la conocida solución mineral milagrosa o MMS (por sus siglas en inglés), un compuesto con alto poder oxidante empleado como blanqueante industrial, similar a la lejía, y cuyo uso en personas, administrado por vía rectal, "no solo carece de evidencia científica, sino que puede comprometer su vida".

Un químico industrial vendido como terapia

El MMS, una solución acuosa de clorito sódico al 28 por ciento, es un producto utilizado empleado para el tratamiento de aguas o la fabricación de papel. Sin embargo, ha comenzado a comercializarse en Internet como una pseudoterapia, en forma de enema, que promete ser un "remedio milagroso", que promete curar enfermedades como el cáncer, el autismo, el sida o el COVID-19. Desde el CGE advierten que este producto se ofrece "sin garantías, regulación y a precios abusivos", lo que lo convierte en un negocio peligroso que se aprovecha de la desesperación y la vulnerabilidad de los pacientes.

Efectos graves y falta total de eficacia

"Estos productos apelan a la desesperación y se ofrecen como la última esperanza retrasando tratamientos verdaderamente útiles para el paciente. Esto los convierte en un negocio lucrativo para quienes se aprovechan de la vulnerabilidad. Su consumo puede provocar desde lesiones en el tracto digestivo, hasta anemia, fallo renal o incluso la necesidad de hospitalización", explica Héctor Nafría, divulgador científico de la Unidad de Cultura Científica del Consejo General de Enfermería (CGE).

Las enfermeras indican que, cuando una terapia no tiene base científica, "puede parecer inocua", pero las consecuencias de su consumo pueden ser "determinantes" para la salud. Según advierte la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), no existen pruebas de que el MMS tenga utilidad frente a ninguna enfermedad. Además, su uso puede retrasar el acceso y comienzo de tratamientos determinantes para la vida del paciente.

"Las pseudoterapias pueden hacer daño a nivel físico, psicológico, económico y social. Y lo peor, puede que debido a ellas no se acceda al tratamiento correcto o a retrasar el mismo. Eso ocurre con frecuencia en enfermedades graves como el cáncer, que requieren atención urgente. Tal y como algunos casos clínicos evidencian el perfil tóxico de este enema milagroso incluye desde metahemoglobinemia, evitando que nuestro cuerpo pueda transportar oxígeno, hemólisis intravascular, dolor abdominal, vómitos, diarrea, náuseas y también deshidratación, entre otros efectos", sigue Nafría.

Casos clínicos que evidencian el peligro

También el director del Máster Oficial en Enfermería Oncológica en la Universidad Europea de Madrid, Pedro Belinchón de Miguel, alerta sobre el uso de MMS como sustituto de tratamientos convencionales. "En 2021 informaron del primer caso de proctocolitis aguda clínicamente significativa con correlación histológica secundaria a la ingestión de esta sustancia. La paciente admitió haber consumido MMS una vez por semana en los últimos tres meses para aliviar su dolor de espalda crónico. Esto es una muestra de que vivir con dolor resulta desesperante para los pacientes, especialmente esto sucede con los oncológicos. Dada la elevada prevalencia de estas enfermedades y su difícil afrontamiento estamos obligados a hacer un ejercicio de responsabilidad sanitaria, donde eduquemos al paciente sobre los peligros que pueden entrañar las terapias de este tipo".

Las enfermeras, clave contra la desinformación

Desde el Consejo General de Enfermería insisten en el papel fundamentar que juegan las enfermeras en la lucha contra la desinformación. la prevención y la educación sanitaria son esenciales para evitar que la población caiga en tratamientos peligrosos e ineficaces. "Como profesionales cercanas a la ciudadanía, las enfermeras debemos educar, informar y proteger a los ciudadanos, desmentir los bulos y desmontar pseudoterapias es otra forma de cuidar. Debemos explicar la ciencia que hay tras cada cuidado para que los pacientes tomen decisiones en salud basadas en el conocimiento y la información veraz. Las pseudoterapias no son una opción segura, la ciencia, sí", destaca Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.