Área 51: ¿qué es y dónde está?

El Área 51 es noticia después de que el estadounidense Jackson Barneses crease un grupo en Facebook llamado “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (algo así como “Tormenta Área 51, no podrán pararnos a todos”), invitando a la gente a unirse en una quedada el 20 de septiembre para asaltar la base militar y descubrir de una vez por todas la verdad que maneja el gobierno sobre la vida extraterrestre.

¿Qué es el Área 51?

Puede que te suene por haberla visto en películas de Hollywood como ‘Independence Day’ o de la famosa serie ‘Expediente X’

El Área 51 tiene más de 37 kilómetros de ancho y es parte de una base militar de unos 128 kilómetros al noroeste de Las Vegas, en el desierto de Nevada. Su uso principal está oculto al público, como el de muchas otras bases militares en los Estados Unidos, pero informes que se han ido desclasificando a lo largo de los años descubren que allí se diseñaban, desarrollaban y probaban aviones espía de Estados Unidos en la era de la Guerra Fría como el U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.

El acceso al público esta restringido y tiene guardias armados que patrullan los perímetros. También es imposible ingresar a su espacio aéreo sin permiso de control de tráfico aéreo.