Los artículos que debes llevar siempre en el coche para evitar imprevistos, según los expertos

Viajar en coche, ya sea en el día a día o en una escapada larga, siempre implica un punto de imprevisibilidad: desvíos, atascos, cambios repentinos de tiempo o kilómetros sin ver una gasolinera. Estar preparado no solo reduce el estrés, también puede marcar la diferencia entre un simple contratiempo y una verdadera emergencia. Por eso los expertos insisten en la importancia de llevar siempre ciertos artículos básicos en el vehículo, que cubren seguridad, comodidad y pequeños imprevistos.

El primero es casi un clásico: una rueda de repuesto en buen estado, junto con el gato y la llave de tuercas adecuados. Un pinchazo en una zona rural o en plena tormenta puede convertirse en una odisea si dependes exclusivamente de la asistencia en carretera. Muchos coches actuales montan una rueda de emergencia, pensada para distancias cortas y con limitaciones claras de velocidad, así que conviene conocer bien qué permite la de tu vehículo. Igual de importante es revisar la presión de esa rueda de repuesto y el estado del gato y la llave antes de viajes largos, así como haber practicado en casa cómo cambiarla para poder hacerlo luego con calma.

La seguridad personal empieza por un buen botiquín de primeros auxilios. Los expertos recomiendan que incluya vendas, tiritas, gasas, toallitas antisépticas, esparadrapo, analgésicos y la medicación que cada uno necesite, además de un termómetro, pinzas y algún tratamiento para alergias. Eso sí, conviene revisar el contenido periódicamente para sustituir productos caducados o ya utilizados.

En un coche moderno, el móvil es el centro de operaciones: GPS, contacto de emergencia y entretenimiento durante las esperas. Quedarse sin batería a mitad de camino puede dejarte sin navegación ni forma de pedir ayuda, así que es fundamental llevar un cargador portátil de buena capacidad. Muchos permiten cargar varios dispositivos a la vez e incorporan carga rápida, algo especialmente útil en viajes largos o cuando van varios pasajeros.

Para el propio trayecto, el equipo básico pasa por algo tan sencillo como agua y comida. Llevar varias botellas garantiza hidratación en tramos largos sin áreas de servicio y sirve también para pequeñas necesidades, como limpiar un cristal o ayudar en un primer auxilio. Tener a mano snacks no perecederos evita los bajones de energía y el mal humor cuando aparece el hambre en medio de un desvío o un atasco.

Cuando el imprevisto ocurre de noche o en condiciones de baja visibilidad, una linterna con pilas de repuesto se vuelve imprescindible. Es preferible recurrir a ella antes que agotar la batería del móvil usando su luz para revisar el motor, cambiar una rueda o hacerse visible en el arcén. Y si además hace frío o toca esperar dentro del coche más de lo previsto, unas mantas marcan una gran diferencia.

También es muy recomendable contar con un pequeño juego de herramientas que permita resolver incidencias menores: destornilladores, alicates, llaves básicas y cinta americana para ajustes rápidos o arreglos temporales.

El tiempo es otra variable que puede complicar cualquier parada. Una tormenta repentina convierte en incómodo algo tan simple como caminar hasta una estación de servicio o cambiar una rueda. Por eso se aconseja llevar siempre un chubasquero ligero, un paraguas y calzado.

En el terreno de la seguridad, un extintor homologado específico para coche es otro de esos elementos que conviene no pasar por alto. Un pequeño fuego por un fallo del motor, un problema eléctrico o un sobrecalentamiento puede crecer en cuestión de segundos y disponer de un extintor en el maletero, fácil de usar con unas nociones básicas, permite reaccionar de inmediato y evitar que la situación se agrave.

Por último, aunque el teléfono móvil concentre hoy contactos, seguros y documentación, la tecnología no es infalible. Los expertos recomiendan llevar una hoja impresa con los teléfonos de emergencia más importantes, datos médicos relevantes, información del seguro del vehículo, números de asistencia en carretera y referencias de hospitales o centros sanitarios.