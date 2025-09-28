Bomberos de Zaragoza auxilian a personas atrapadas en coches por la lluvia

Los bomberos de Zaragoza han realizado esta tarde de este domingo una treintena de salidas a causa de la tormenta que ha descargado en la ciudad, una parte para auxiliar a personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos a causa del agua, aunque ninguno de estos rescates ha sido crítico.

Según informa el Ayuntamiento de Zaragoza, en el barrio de Parque Goya, uno de los más afectados, los bomberos han comenzado a achicar agua en el paso de Majas de Goya, sobre la carretera N-330.

Otros puntos en los que los bomberos están achicando agua son la Avenida Ilustración, Legaz Lacambra, en el Actur, y en el Hospital Royo Villanova, ya que ha entrado abundante agua en los bajos del edificio. En este último caso, se trata de un achique convencional, sin afección grave en el funcionamiento del hospital.

El servicio del tranvía ha quedado interrumpido entre las paradas de Campus Río Ebro y Avenida de la Academia a causa de la inundación del paso subterráneo de las Majas de Goya bajo la N-330, por lo que se han activado los buses alternativos en la zona. Pasadas las 20:00 horas, el servicio también se había visto afectado entre Romareda y Mago de Oz, en Valdespartera, según la web Tranvía de Zaragoza, informa Ep.

La Policía Local, además, ha cortado el paso en la Z-30 para evitar males mayores en el barranco de la Muerte, escenario de la tremenda riada de julio de 2023.