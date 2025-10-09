El cabreo de un turista que volaba a España: la aerolínea le obligó a medir su equipaje de mano cuatro veces

Lo que debía ser un viaje tranquilo de cuatro noches a Málaga se convirtió en una experiencia frustrante para Richard Deakin, un turista británico de 37 años, que asegura haber tenido que medir su equipaje de mano hasta cuatro veces antes de que EasyJet le permitiera embarcar.

El incidente ocurrió el pasado 28 de septiembre en el aeropuerto de Londres Luton, cuando el personal de la aerolínea le pidió que colocara su maleta en el medidor de tamaño. Aunque Deakin había verificado previamente las dimensiones y el peso de su bolso, el proceso se repitió varias veces, incluso frente a gerentes, lo que provocó su enfado. “Estaba bastante enojado. Sabía que podía sacar algunas cosas, pero estaba siendo pedante por principios”, declaró.

En el bolso llevaba ropa y cuatro recipientes de gránulos de salsa, un encargo para la madre de su amigo en España. Según explicó, el contenido dificultaba que la maleta se deslizara fácilmente en el medidor, aunque finalmente lo logró. El momento fue grabado y compartido en TikTok, donde se ve al pasajero empujando repetidamente su equipaje hasta que encaja.

Deakin calificó la situación como una “táctica para ganar dinero” y criticó que, pese a haber demostrado que su bolso cumplía con los requisitos, se le exigiera repetir la prueba varias veces. “Muchas personas no habrían sido tan persistentes y habrían caído en la trampa”, añadió.

EasyJet respondió que su política de equipaje está claramente definida y que solo se cobra a los pasajeros si sus maletas exceden las medidas permitidas. También subrayó que no tolera comportamientos agresivos hacia su personal. Finalmente, Deakin pudo embarcar sin cargos adicionales.