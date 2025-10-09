Santiago de Compostela estrenará vuelos directos a Nueva York este verano

El aeropuerto de Lavacolla (SCQ) se prepara para dar un salto internacional con la incorporación de una nueva conexión directa con Nueva York (Newark), operada por la compañía United Airlines. A partir del verano de 2026, Santiago ofrecerá tres vuelos semanales hacia uno de los destinos más emblemáticos de Estados Unidos, consolidando su papel como puerta de entrada global para Galicia.

La ruta será cubierta por modernos aviones Boeing 737MAX, con salida programada desde SCQ a las 10:00 de la mañana y una duración estimada de 7 horas y 50 minutos. Esta conexión permitirá a los viajeros gallegos acceder a la Gran Manzana sin escalas, facilitando el turismo, los intercambios culturales y las oportunidades económicas entre ambas regiones.

La iniciativa representa un hito para la internacionalización del aeropuerto compostelano, que refuerza su posición estratégica en el noroeste peninsular. Además, se espera que la nueva ruta impulse el atractivo de Galicia como destino turístico para el mercado norteamericano, especialmente en el contexto del Camino de Santiago y otros referentes culturales.

Con esta apuesta, United Airlines amplía su presencia en España y Santiago de Compostela se suma a las ciudades europeas con conexión directa a Estados Unidos, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo económico y la proyección internacional de la comunidad gallega.