Cada cuánto hay que lavar los bañadores y bikinis este verano

El calor, el cloro y el agua salada son los principales factores que contribuyen a la degradación temprana de nuestros trajes de baño, lo que nos obliga a comprar otros nuevos cada verano. Además de mantener una dieta saludable, es importante aprender a cuidar adecuadamente nuestra ropa de baño para que podamos evitar gastar dinero en un traje de baño nuevo el próximo verano.

Un desastre ecológico de primer orden

No sería responsable por nuestra parte comprar nuevos bañadores cada verano. Uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro tiempo es el ocasionado por el sector textil y a la “moda de usar y tirar”, que es como se conoce a la producción, consumo y desperdicio de prendas fabricadas con materiales de bajo coste y mala calidad (…) y al ritmo que marcan las tendencias del momento.

Los cálculos de los expertos estiman que cada año se desechan hasta 92 millones de toneladas en residuos textiles. Una cifra que alcanza las 800.000 toneladas solo en nuestro país. La situación es dramática… y da mucho que pensar. Sobre todo, porque es una práctica muy extendida... y de la que todos, en uno u otro momento y en mayor o menor medida, hemos sido partícipes.

Para evitar tirar más ropa de la absolutamente necesaria, no sólo debemos ser comedidos y sensatos a la hora de comprar (sin dejarnos llevar por modas fugaces) y a la hora de tirar. En realidad, lo mejor que podemos hacer por el medioambiente y por nuestro bolsillo es respetar las prendas que ya tenemos en nuestro armario… tratando de mantenerlas en perfectas condiciones durante el mayor tiempo posible.

Esto no es una excepción en el caso de los bañadores y demás ropa de baño. Comprar 10 bañadores nuevos cada verano no sólo es imprudente desde un punto de vista financiero, sino también desde un punto de vista ecológico. En muchos casos, el desperdicio de ropa de baño tiene su origen en que muchas personas son víctimas del consumismo y de sus modas. Y contra eso no hay mucho que podamos hacer más allá de tratar de crear conciencia sobre el problema.

Sin embargo, los grandes culpables de que tiremos tantos bañadores son tres: el calor, el cloro y el salitre del mar. Estos tres elementos, a los que estamos muy expuestos en la época estival, hacen estragos en la ropa de baño. La buena noticia es que sí hay algunas cosas que podemos rehacer para proteger los tejidos y aumentar así la vida útil de nuestros bañadores.

Las 8 reglas del buen mantenimiento