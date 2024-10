Cada euro invertido en vacunas supone entre 3 y 4,5 euros de beneficio

Cada euro invertido en el calendario nacional de vacunación revierte entre 3 y 4,5 euros de beneficio, del que el 54% acaba repercutiendo en beneficios de índole social, una eficiencia que se mantiene incluso si se incluyen nuevas vacunas.

Así lo constata el estudio "Cost-benefit analysis of the National Immunization Program in Spain" impulsado por GSK, que ha realizado el director médico del Hospital Nuestra Señora De Sonsoles (Ávila), Alberto Pérez, y publicado recientemente en la revista "Human Vaccines & Immunotherapeutics", que ha evaluado la relación coste-beneficio del calendario nacional de vacunación en España, informa Efe.

El análisis realizado midió la repercusión en términos sanitarios y económicos desde el punto de vista social, que implica vacunar a una cohorte de recién nacidos a lo largo de sus vidas, en comparación con no hacerlo.

Para ello, se consideraron dos escenarios: el calendario de 2020 y otro ampliado en el que se añadieron cuatro programas adicionales: rotavirus y meningococo B en la edad infantil, recuerdo de tosferina en mayores de 65 años y herpes zóster en mayores de 50 años, un abanico bastante similar al que rige este 2024.

El resultado es que la inversión total para vacunar a esta población en 2020 fue de 168,5 millones de euros y de 275,5 euros según el calendario ampliado; los potenciales beneficios ascendieron a 772,2 y 803 millones de euros, respectivamente.

Lo cual resulta, en términos comparativos, en un ratio de coste-beneficio social de 4,58 euros para el calendario que había en 2020 y de 2,91 euros para el ampliado. El ratio asciende a 3,19 euros en la vacunación infantil y a 1,49 en la de adultos según el ampliado.

Se ha calculado, asimismo, que un 54% del retorno corresponde a beneficios de índole social que trascienden la propia salud de los pacientes.

El director médico del Hospital Nuestra Señora De Sonsoles (Ávila) y autor del estudio, Alberto Pérez, ha destacado que esta investigación corrobora que la vacunación a lo largo de la vida es una medida preventiva "eficiente, con beneficios que compensan la inversión necesaria, y cuya eficiencia se mantiene con la inclusión de nuevas vacunas".

Por ello, independientemente del impacto económico individual de cada estrategia vacunal, cuando se consideran en su conjunto dentro de un calendario nacional, "se produce un retorno positivo de la inversión con beneficios sanitarios y económicos para la sociedad", ha concluido.