Cae una red que explotaba sexualmente a mujeres en pisos de Oviedo

La Policía Nacional, en colaboración con Interpol y la Policía de Colombia, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha logrado liberar a ocho mujeres que eran prostituidas en pisos de Oviedo.

Según ha informado este sábado la Dirección General del cuerpo, las víctimas, de origen sudamericano, eran captadas en sus países de origen mediante falsas promesas de trabajo en España y adquirían una deuda de 6.000 euros, que debían saldar ejerciendo la prostitución con disponibilidad las 24 horas del día, siete días a la semana.

En la operación han sido detenidas cinco personas, tres de ellas en Madrid y dos en Oviedo, entre las que figura la principal cabecilla de la organización, que ha ingresado en prisión provisional junto a otra de las personas arrestadas.

La denuncia de dos víctimas arrancó la operación

La Policía inició las pesquisas en marzo de este año tras recibir el testimonio de dos víctimas, lo que permitió descubrir la existencia de una red perfectamente estructurada asentada en Madrid y Oviedo que captaba a mujeres en su país de origen mediante engaño y promesas laborales falsas, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad económica.

Una vez reclutadas, la organización les facilitaba toda la logística necesaria para el traslado a España, incluido la tramitación de pasaportes y los billetes de avión.

Al llegar, las mujeres eran informadas de que habían contraído una 'deuda' de 6.000 euros, que debían saldar a través del ejercicio forzoso de la prostitución.

Ya en España, las mujeres eran alojadas en diversos pisos utilizados como prostíbulos ubicados en Oviedo. Al llegar, les retiraban los pasaportes como medida de coacción y garantía del pago de la supuesta deuda.

Según la Policía, las condiciones impuestas eran abusivas y degradantes, ya que las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana y sin posibilidad de rechazar a ningún cliente.

Por cada servicio sexual prestado estaban obligadas a entregar el 50 % de la ganancia a la persona que actuaba como su captadora, quien a su vez mantenía contacto con un intermediario encargado de la publicación de anuncios en internet y la gestión de citas.

Además, las víctimas debían abonar 380 euros semanales en concepto de alquiler de habitación y pagar tarifas adicionales por las sesiones fotográficas utilizadas para su promoción en plataformas digitales.

Su libertad de movimiento era prácticamente inexistente. Solo podían salir del domicilio en momentos concretos, bajo supervisión o con autorización expresa, y únicamente para realizar compras básicas en comercios cercanos.

En algunos casos, cuando los clientes solicitaban consumo de cocaína durante los servicios, las propias víctimas contactaban con la cabecilla del grupo, quien coordinaba la entrega de la droga.

El operativo policial ha culminado con la detención de cinco personas, todas ellas investigadas por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y tráfico de drogas.

Se han realizado cinco registros, cuatro en Oviedo y uno en Madrid, correspondientes a dos domicilios particulares y tres pisos utilizados para la explotación.

En esos registros se han intervenido diversas cantidades de droga, numerosa documentación de interés policial y material informático.

Los investigadores han contado en esta operación con la colaboración de la ONG Our Service.

En el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos.

La llamada no queda reflejada en la factura telefónica.