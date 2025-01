El precio del tabaco cambia en marcas muy conocidas: listado de productos afectados

El Ministerio de Hacienda difundió el pasado sábado 11 de enero nuevos precios del tabaco tanto en cigarrillos, rapé, de liar, de pipa, puritos y cigarros, entre otras presentaciones. El Boletín Oficial del Estado publicó la resolución de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se actualizan los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre.

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, se publican los precios de venta al público (PVP) de determinadas labores de tabaco en los estancos, que han sido propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.

Los precios de venta al público recogidos afectan a productos de marcas como 'Allure', 'Apache', 'Bull Brand' en cigarrillos, 'Cohiba' en cigarros puros, y 'Manitou' o 'Pueblo' entre las de tabaco de liar. La semana pasada también variaron su coste algunas marcas muy conocidas como Marlboro, Lucky Strike o Chesterfield.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

Nuevos precios en la Península e Islas Baleares

TABACO DE ASPIRAR

Euros/Unidad

Gawith Original (10 g).2,40

Gletscherprise (10 g). 2,40

Löwenprise (10 g).2,40

CIGARRILLOS

Euros/Cajetilla

Allure Glacier (40). 9,40

Allure Lilac (40). 9,40

Allure Sky 0,1 (20). 4,70

Allure Tabac (40). 9,40

Allure White (40). 9,40

American Club (20). 4,55

Apache HB Blue (20). 4,60

Apache HB Red (20). 4,60

Apache Silver (20). 4,60

Black Devil Black (20). 4,80

Black Devil Pink (20). 4,80

Black Devil Red (20). 4,60

Bullbrand Extra (20). 4,70

Bullbrand Extra 100 (20). 4,70

Bullbrand Gold 20.4,70

Bullbrand Negro (40). 9,40

Bullbrand Negro 100 (20). 4,70

Bullbrand Negro Clásico 20. 4,70

Bullbrand Negro Duro. 4,70

Bullbrand Rubio 20. 4,70

Burton Blue 100 (20). 4,65

Burton Blue 20. 4,65

Burton Original 100 (20). 4,65

Burton Original 20.4,65

Corset Lile Superslims. 4,80

Corset Marine Superslims. 4,80

Corset Pink Superslims.4,80

Corset White Superslims. 4,80

Denim Blue 100 (20). 4,60

Denim Blue American Blend (20).4,60

Denim Fresh Breeze (20). 4,60

Denim Fresh Breeze 100 (20). 4,60

Denim Red 100 (20). 4,60

Denim Red American Blend (20).4,60

Egalite Blanches (20). 4,60

Esse Blue (20). 4,80

Esse Red (20).4,80

Excite Blue 100 (20). 4,60

Excite Blue 20. 4,60

Excite Red 100 (20). 4,60

Excite Red Duro 20. 4,60

Fraternite Rouge (20). 4,60

King Gold (20). 4,40

King Gold 100’s (20). 4,40

King Red (25). 5,50

King Silver (20). 4,40

King Silver 100’s (20). 4,40

King Storm (20). 4,80

King Storm 100’s (20). 4,80

Maddox2 Blue (20). 4,60

Maddox2 Red (20).4,60

Maddox2 Silver (20). 4,60

Manitou Fine Green (20). 5,00

Manitou Nativo Blend N.º 8 Red (20). 4,80

Manitou Nativo Blend N.º5 Blue (20). 4,80

Manitou Virginia Gold (20). 4,80

Manitou Virginia Green (20).5,00

Manitou Virginia Pink (20). 4,80

Manitou Virginia Sky (20). 4,80

Pueblo Blue. 5,15

Pueblo Green.5,15

Pueblo Orange. 5,15

Pueblo Cigarette. 5,15

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/Unidad

ASYLUM

Asylum 13 Goliath 80x6 (20). 11,95

Asylum 13 Hercule 7x70 (20). 10,95

Asylum 13 Pandemonium 60x8 1/2 (20). 12,95

Asylum 13 Robusto 5x50 (25).¡ 7,50

Asylum 13 Super Goliath 80x8 (20). 13,95

Asylum 13 Toro Gordo 6x60 (25).9,25

BULLBRAND

Bullbrand American Blend XL Cigar (10). 0,17

Negro XL Cigar (10). 0,17

BURTON

Burton Red XL Cigar (10). 0,17

CANDLELIGHT

Block Corona Havana (25). 1,20

Block Corona Sumatra (25). 1,20

Club Havana Filler (10).0,24

Club Sumatra (10).0,24

Club Sumatra Lata (50).0,18

Corona Havana Filler (25). 0,60

Corona Havana Filler (5). 0,60

Corona Sumatra (25). 0,60

Corona Sumatra Filler (5). 0,60

Filter Gold (10). 0,16

Filter Green (10). 0,16

Filter Red (10). 0,16

Filter White (10). 0,16

CLUBMASTER

Cigarillo Red (20).0,25

Cigarillo Red Filter (20). 0,25

COHIBA

Maduro 5 Mágicos (10).81,50

Maduro 5 Mágicos (25).81,50

EIROA

Eiroa CLE 25th Anniversary Robusto 50x5 (25).13,50

Eiroa CLE Connecticut Short Corona 40x4 (25).6,95

Eiroa CLE Connecticut Toro Gordo 60x6 (25). 10,30

Eiroa CLE Corojo Short Corona 40x4 (25).6,95

Eiroa CLE Corojo Toro Gordo 60x6 (25). 10,30

EL CAVALLER

El Cavaller Marineros (10). 0,95

El Cavaller Marineros (25). 0,95

EL GUAJIRO

Aromas (10). 0,37

Brevas (50). 0,63

Cortados (50).0,26

El Guajiro Trompetas (5). 0,40

Especiales Guajiro (50).0,55

Forte Trompetas (5). 0,40

Gran Cedro (25). 1,70

Guajiro N.º 5 (25). 1,00

Mini Trompetas (5). 0,38

Palmeros (50). 0,55

Señoritas (50). 0,32

Tarajales (50).0,32

Trompetas (20). 0,41

ENIGMA

Enigma Nicaragua Mini Robusto (10).1,95

Enigma Nicaragua Robusto (10).2,20

Enigma Nicaragua Titan (10).2,60

Enigma Nicaragua Torpedo (10).2,30

ENIGMA DOMINICANO

Mini Robustos M (10). 1,60

Perlas M (10).1,50

Robustos M (10). 1,90

Torpedos M (10). 2,00

FLOR DE FILIPINAS

Flor de Filipinas Coronas (10). 0,65

Flor de Filipinas Robusto (10). 0,70

JOCKEY

Negro XL Cigar (10). 0,17

Red XL Cigar (10).0,17

MONTOSA

Montosa Robusto (20). 5,40

Montosa Short Robusto (20).5,20

Montosa Toro (20).5,60

PIPERS

Club Classic Cigar (10).0,17

Club Gold Cigar (10). 0,17

Club Red Cigar (10). 0,17

TORRES DE QUART

Torres de Quart Camperos (10). 0,95

Torres de Quart Camperos (120). 0,95

TRABUCOS

Coronas (50).0,53

Minis (10). 0,26

T-10 (10). 0,28

VASCO DA GAMA

Capa de Oro (25). 2,00

Capa de Oro (5). 1,00

N.º 2 Claro (25). 2,00

Vasco Da Gama N.º2 Claro (5). 1,00

Vasco Da Gama N.º2 Maduro (5).1,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/Envase

ANTICO

Toscano (El envase de 5). 9,50

BULLBRAND

Bullbrand American Blend Filter Cigars 20 (El envase de 20). 2,60

Filter Cigar American Blend (el envase de 8). 1,30

Filter Cigar Negro (el envase de 8). 1,30

Filter Cigars (El envase de 20). 2,60

White Filter Cigars (el envase de 20). 2,60

BURTON

Original Red Filter (el envase de 17). 2,30

CANDLELIGHT

Filter Gold (El envase de 17). 2,60

CHAZZ

Cigarillos (el envase de 20). 6,90

Cigarros (el envase de 10). 5,90

CLUBMASTER

Clubmaster Superior Filter Red (El envase de 20).5,70

Mini Blue (El envase de 20). 4,50

Mini Brown (el envase de 20). 4,50

Mini Filter Red (El envase de 20).4,50

Mini Filter White (el envase de 20). 4,50

Mini N.º 121 Sum (El Envase de 20). 4,50

Mini Red 232 (El Envase de 20). 4,50

CONVICTO

Convicto Minis (El envase de 10).2,65

DENIM

Crush Blue Filter Cigar (el envase de 17). 2,70

Crush Purple Filter Cigar (el envase de 17).2,70

Denim Arctic Blue Filter Cigar (El envase de 17). 2,40

Denim Crystal Purple Filter Cigar (El envase de 17). 2,40

Denim Frozen Green Filter Cigar (El envase de 17). 2,40

Red Filter Cigar (el envase de 17).2,30

Red Filter Cigar (el envase de 8). 1,30

FM

FM Play Squizz Filter Cigar (El envase de 17). 2,60

HANDELSGOLD

Handelsgold Blond Cigarritos (El envase de 5). 1,20

Handelsgold Brown (El envase de 5). 1,20

Handelsgold Classic Cigarritos (El envase de 5). 1,20

Handelsgold Purple Cigarritos (El envase de 5). 1,20

Handelsgold Sun Cigarritos (El envase de 5). 1,20

Handelsgold White (El envase de 5). 1,20

JOCKEY

Blue Filter Cigar (El envase de 17). 2,30

Blue Filter Cigar (el envase de 8).1,30

Green Filter Cigar (El envase de 17). 2,30

Red Filter Cigar (El envase de 17). 2,30

Red Filter Cigar (el envase de 8). 1,30

TOSCANELLO

Bianco (El envase de 5).4,80

Castano (El envase de 5). 4,80

Giallo (El envase de 5).4,80

Nero (El envase de 5). 4,80

Rosso (El envase de 5). 4,80

Toscanello (El envase de 5). 4,80

Toscanello Rosso Oro (El envase de 5).5,00

TOSCANO

Classico (El envase de 5). 6,50

Extravecchio (El envase de 5). 7,00

Garibaldi (El envase de 5). 6,80

VEGA TORO

Churchill (El envase de 10). 27,00

Corona (El envase de 10). 20,00

Doble Toro (El envase de 10). 29,50

Gordito (El envase de 10). 29,00

La Bestia (El envase de 10). 31,00

Lancero (El envase de 10). 28,00

Mini Robusto (El envase de 10). 23,00

Perla (El envase de 10).18,00

Robusto (El envase de 10). 25,00

Toro (El envase de 10). 27,00

WTF!

WTF! Cray Shisharillo Tipsy (El envase de 5). 2,20

WTF! Cray Shisharrillos (el envase de 20). 5,70

WTF! Lit Shisharillo Tipsy (El envase de 5). 2,20

WTF! Lit Shisharrillos (el envase de 20). 5,70

WTF! Sheeesh Shisharillo Tipsy (El envase de 5). 2,20

WTF! Sheeesh Shisharrillos (el envase de 20). 5,70

WTF! Squad Shisharillo Tipsy (El envase de 5). 2,20

WTF! Squad Shisharrillos (el envase de 20).5,70

PICADURAS DE LIAR

Euros/Unidad

1637 Blond (40 g).9,50

Bronx American Blend Volume (30 g). 5,50

Bullbrand Negro (30 g).5,80

Bullbrand Negro Extra (30 g). 5,80

Bullbrand Tabaco Negro (100 g). 18,00

Fairgreen Artesano Classic (30 g).6,20

Fairgreen Artesano Fine (30 g). 6,20

Manitou Fine Cut Virginia Gold (100 g). 19,00

Manitou Green (50 g). 10,20

Manitou Nativo N.º 5 Blue (30 g).5,90

Manitou Nativo N.º 8 Red (30 g).5,90

Manitou Virginia Fine Green (30 g). 6,30

Manitou Virginia Gold (30 g). 5,90

Manitou Virginia Gold (50 g). 9,70

Manitou Virginia Green (100 g). 20,00

Manitou Virginia Green (30 g). 6,30

Manitou Virginia Pink (100 g). 19,00

Manitou Virginia Pink (30 g).5,90

Manitou Virginia Pink (50 g).9,70

Manitou Virginia Sky (30 g).5,90

Pueblo Blue (100 g). 22,60

Pueblo Blue (30 g).6,80

Pueblo Burley Blend (30 g). 6,80

Pueblo Fine Cut (100 g). 22,60

Pueblo Fine Cut (30 g).6,80

Redfield (200 g). 39,50

Redfield (350 g). 67,50

Redfield Red (30 g). 5,50

Stanley Original Blend (380 g). 69,00

Vasconha (30 g). 6,05

Vasconha (95 g). 19,10

Veramía (30 g). 6,05

Whim (30 g).5,50

PICADURAS DE PIPA

Euros/Unidad

Adalya Adalya Power (50 g).3,85

Adalya AppGrade (50 g). 3,85

Adalya Bagdadi (50 g).3,85

Adalya Berlin Nights (1000 g). 65,00

Adalya Berlin Nights (50 g).3,85

Adalya Billionaire (50 g). 3,85

Adalya Black Cane Mnt (50 g). 3,85

Adalya Black Lem Bry (50 g). 3,85

Adalya Black Pych (50 g). 3,85

Adalya Blue Dragan (50 g).3,85

Adalya Blue I´ss (200 g). 14,00

Adalya Blue I’ss (1000 g). 65,00

Adalya Blue I’ss (50 g).3,85

Adalya Blue Lych (50 g). 3,85

Adalya Blue Yellow (200 g).14,00

Adalya Blue Yellow (50 g). 3,85

Adalya Chwng Waterloo (50 g). 3,85

Adalya Chwng Wood Kizz (200 g). 14,00

Adalya Chwng Wood Kizz (50 g).3,85

Adalya Cindy’s (50 g). 3,85

Adalya Desperado (50 g). 3,85

Adalya Dragan Code (50 g). 3,85

Adalya Dulcinea (50 g).3,85

Adalya Eskimo Leon (50 g).3,85

Adalya Esmeralda (50 g). 3,85

Adalya Exotic Rush (50 g). 3,85

Adalya Gipsy Kings (200 g).14,00

Adalya Gipsy Kings (50 g). 3,85

Adalya Green Leon Kizz (50 g).n3,85

Adalya Hawaii (1000 g). 65,00

Adalya Hawaii (200 g). 14,00

Adalya Hawaii (50 g). 3,85

Adalya I´ss Kaktu (50 g). 3,85

Adalya I’ss (50 g).3,85

Adalya I’ss Boni (50 g).3,85

Adalya I’ss Lie On The Rocks (1000 g). 65,00

Adalya I’ss Lie on the Rocks (50 g). 3,85

Adalya Jungle Jungle (50 g).3,85

Adalya Kizz (1000 g). 65,00

Adalya Kizz (200 g). 14,00

Adalya Kizz (50 g). 3,85

Adalya L. Kill (1000 g).65,00

Adalya L. Kill (200 g). 14,00

Adalya L. Kill (50 g). 3,85

Adalya La Bonita (50 g). 3,85

Adalya Leon Pi (50 g). 3,85

Adalya Love66 (1000 g). 65,00

Adalya Love66 (200 g).14,00

Adalya Love66 (50 g). 3,85

Adalya Manko Tanko (50 g).3,85

Adalya Manko Tanko I’ss (1000 g). 65,00

Adalya Manko Tanko I’ss (200 g).14,00

Adalya Manko Tanko I’ss (50 g).3,85

Adalya Moon Dream (200 g).14,00

Adalya Moon Dream (50 g).3,85

Adalya Pair Kizz (50 g).3,85

Adalya Paradiso I’ss (50 g). 3,85

Adalya Passion Kizz (50 g).3,85

Adalya Punkman (50 g).3,85

Adalya Pych Blue Kizz (50 g). 3,85

Adalya Red Alert l’ss (50 g).3,85

Adalya Rhapsody (50 g). 3,85

Adalya Skyfall (50 g). 3,85

Adalya Sweess Boom (1000 g). 65,00

Adalya Sweess Boom (200 g). 14,00

Adalya Sweess Boom (50 g).3,85

Adalya Three Angels (50 g).3,85

Adalya Tony´s Destiny (50 g). 3,85

Adalya Two App (50 g).3,85

Adalya Two Yellow I´ss (50 g). 3,85

Adalya Tynky Wynky (200 g). 14,00

Adalya Tynky Wynky (50 g).3,85

Adalya Van (50 g).3,85

Adalya Waterlon Kizz (50 g).3,85

Adalya Waterloo Kizz (200g). 14,00

Al Fakher Amber Rise (100 g). 9,95

Al Fakher Big Blue (250 g). 19,95

Al Fakher Big Blue (50 g). 4,70

Al Fakher Big Blue Green (50 g).4,70

Al Fakher Big Coral (50 g). 4,70

Al Fakher Big Green (1000 g). 73,95

Al Fakher Big Green (250 g).19,95

Al Fakher Big Green (50 g).4,70

Al Fakher Big Red Splash (250 g). 19,95

Al Fakher Big Red Splash (50 g).4,70

Al Fakher Big Yellow Green (250 g). 19,95

Al Fakher Big Yellow Green (50 g). 4,70

Al Fakher Black Mist (1000 g). 73,95

Al Fakher Catwalk Melody (50 g). 4,80

Al Fakher Cinnasense (50 g).4,70

Al Fakher Dreams Indigo Crescendo (50 g).4,80

Al Fakher Dreams Midnight Daydreams (50 g). 4,80

Al Fakher Dreams Sundown Serenade (50 g). 4,80

Al Fakher Exotic Escape (50 g). 4,80

Al Fakher Forever Fantasy (50 g).4,80

Al Fakher Frost Double Crunch (50 g).4,70

Al Fakher Goova (50 g).4,70

Al Fakher Grapio (250 g). 19,95

Al Fakher Grapio (50 g). 4,70

Al Fakher Grapio Green (250 g). 19,95

Al Fakher Grapio Green (50 g). 4,70

Al Fakher Grapio Night (250 g). 19,95

Al Fakher Grapio Night (50 g). 4,70

Al Fakher Green Chu (1000 g). 73,95

Al Fakher Green Chu (250 g). 19,95

Al Fakher Green Chu (50 g).4,70

Al Fakher Green Velvet (1000 g). 73,95

Al Fakher Green Velvet (50 g). 4,70

Al Fakher Hello Harmony (50 g). 4,80

Al Fakher Ivory Gold (100 g). 9,95

Al Fakher Japanese Sunrise (50 g).4,70

Al Fakher Magic Love (1000 g). 73,95

Al Fakher Magic Love (250 g). 19,95

Al Fakher Magic Love (50 g). 4,70

Al Fakher Malone (50 g). 4,70

Al Fakher Master Edition Flower Pop (200 g). 18,50

Al Fakher Master Edition Jazzy Summer (200 g).18,50

Al Fakher Master Edition Summer Mix (200 g). 18,50

Al Fakher Polar Freeze (100 g). 9,95

Al Fakher Red Green Smash (50 g). 4,70

Al Fakher Red Patch (50 g). 4,70

Al Fakher Red Smash (50 g).4,70

Al Fakher Runway Rhapsody (50 g). 4,80

Al Fakher Showtime Symphony (50 g).4,80

Al Fakher Snowy Fuchsia Green (250 g). 19,95

Al Fakher Snowy Fuchsia Green (50 g). 4,70

Al Fakher Special Edition Winter Dream (200 g).18,50

Al Fakher Special Edition Winter Glow (200 g).18,50

Al Fakher The Double Crunch (1000 g). 73,95

Al Fakher The Double Crunch (250 g).19,95

Al Fakher The Double Crunch (50 g). 4,70

Al Fakher Tropic Treat (50 g). 4,80

Al Fakher Twiwi (50 g).4,70

Al Fakher White Pods (50 g).4,70

Al Fakher Winter Wonder (200 g).18,50

Al Fakher Yellow (250 g). 19,95

Al Fakher Yellow (50 g). 4,70

AQM Black Box (50 g).3,85

AQM Fanex (50 g). 3,85

AQM Golden Anna (50 g). 3,85

AQM Green Leo (50 g).3,85

AQM Kamasutra (50 g).3,85

AQM Red Balls (50 g). 3,85

AQM Red Fall (50 g). 3,85

AQM Zero (50 g).3,85

Bakerstreet 190 Doybag (90 g).6,80

Barsdorf’s Bester Bright Virginia (100 g). 7,60

Barsdorf’s Bester Bright Virginia (40 g). 3,50

Barsdorf’s Bester Mixture (100 g). 7,60

Barsdorf’s Bester Original Blend (20 g). 1,70

Barsdorf’s Bester Original Blend (40 g). 3,50

Barsdorf’s Bester Red Easy Burn (100 g). 7,60

Barsdorf’s Bester Red Easy Burn (40 g). 3,50

Blue Horse Alhambra (50 g).3,85

Blue Horse Baku Nights (50 g). 3,85

Blue Horse Beirut Al Araq (50 g).3,85

Blue Horse Discovery (50 g).3,85

Blue Horse Istanblue (50 g).3,85

Blue Horse La Beirut (50 g).3,85

Blue Horse Mi Amor (1000 g). 65,00

Blue Horse Mi Amor (200 g). 14,00

Blue Horse Mi Amor (50 g).3,85

Blue Horse Moskow Evenings (50 g). 3,85

Blue Horse No Woman No Cry (50 g).3,85

Blue Horse The Coldest Green (200 g).14,00

Blue Horse The Coldest Green (50 g).3,85

Blue Horse Thor´s Flash (50 g). 3,85

Blue Horse Tokyo Desire (50 g). 3,85

Blue Horse Venezia Serenata (50 g). 3,85

Blue Horse Wind Of Amazon (50 g).3,85

Brookfield No. 1 (200 g). 17,90

Brookfield No. 1 (50 g).4,90

Brookfield No. 2 (50 g).4,90

Brookfield No. 4 (50 g).4,90

Eastenders Original Blend (100 g). 7,95

Eastenders Original Blend (20 g). 1,70

Eastenders Original Blend (30 g). 2,50

Eastwood Original Blend (100 g).7,95

Eastwood Original Blend (20 g). 1,70

Eastwood Original Blend (200 g).14,40

Eastwood Original Blend (30 g). 2,50

Eastwood Original Blend (40 g). 3,30

Eastwood Original Blend (999 g).75,00

Eastwood Virginia Blend (100 g).7,95

Eastwood Virginia Blend (20 g). 1,70

Eastwood Virginia Tobacco (20 g). 1,70

Erasmus Amsterdam (50 g). 3,75

Erasmus Athenas (50 g).3,75

Erasmus Berlin (50 g).3,75

Erasmus Bruselas (50 g). 3,75

Erasmus Helsinki (50 g). 3,75

Erasmus London (50 g).3,75

Erasmus Paris (50 g). 3,75

Erasmus Roma (50 g). 3,75

Erasmus Chunky Monkey (50 g).3,75

Erasmus Engagement (50 g).3,75

Erasmus Hashtag (50 g). 3,75

Erasmus Hootsuite (180 g). 13,50

Erasmus Hootsuite (50 g). 3,75

Erasmus Hootsuite (750 g). 55,00

Erasmus Inbound (50 g). 3,75

Erasmus Influencer (50 g). 3,75

Erasmus Klout (50 g). 3,75

Erasmus London (180 g). 13,50

Erasmus London (750 g). 55,00

Erasmus Millennial (50 g). 3,75

Erasmus Photobomb (50 g).3,75

Erasmus Roma (180 g).13,50

Erasmus Roma (750 g).55,00

Erasmus Timeline (50 g). 3,75

Exclusiv Mixture No. 2 (50 g). 5,40

Exclusiv Mixture No. 6 (50 g). 5,40

Golden Blend’s N.º 1 (50 g).5,20

Hookain American Pei (50 g). 4,80

Hookain Angry Dragon (200 g). 16,95

Hookain Angry Dragon (50 g). 4,80

Hookain Angry Green Dragon (200 g). 16,95

Hookain Angry Green Dragon (50 g). 4,80

Hookain Angry Piç Dragon (200 g). 16,95

Hookain Angry Piç Dragon (50 g). 4,80

Hookain Angry Red Dragon (200 g). 16,95

Hookain Angry Red Dragon (50 g). 4,80

Hookain Big Black Barries (200 g). 16,95

Hookain Big Black Barries (50 g).4,80

Hookain Blowtus (200 g). 16,95

Hookain Blowtus (50 g). 4,80

Hookain Bubblenciaga (200 g). 16,95

Hookain Bubblenciaga (50 g). 4,80

Hookain C C C (200 g).16,95

Hookain Cactopus (50 g). 4,80

Hookain Cheri Zkittlez (50 g). 4,80

Hookain Code in Love (50 g). 4,80

Hookain Cotton Cndy Craem (50 g). 4,80

Hookain Dubai Stachio (200 g). 16,95

Hookain Dubai Stachio (50 g). 4,80

Hookain Eyez Kalt (50 g). 4,80

Hookain Fellatio (50 g).4,80

Hookain Fyl Big Toy (200 g). 16,95

Hookain Fyl Big Toy (50 g).4,80

Hookain Fyl Cactuz CNDY (200 g).16,95

Hookain Fyl Cactuz Cndy (50 g).4,80

Hookain Fyl Clitrus (200 g). 16,95

Hookain Fyl Clitrus (50 g). 4,80

Hookain Fyl Über (200 g). 16,95

Hookain Fyl Über (50 g). 4,80

Hookain Green Crack (50 g).4,80

Hookain Green Lean (200 g).16,95

Hookain Green Lean (50 g).4,80

Hookain Hijo de Prut (50 g).4,80

Hookain Jizzy Pia (50 g). 4,80

Hookain Kaffa Yayo (200 g).16,95

Hookain Kaffa Yayo (50 g). 4,80

Hookain Kivy King (50 g). 4,80

Hookain Kw King (200 g). 16,95

Hookain Laoz (200 g). 16,95

Hookain Laoz (50 g). 4,80

Hookain Lemenciaga (200 g). 16,95

Hookain Lemenciaga (50 g). 4,80

Hookain Mega Loco (50 g). 4,80

Hookain Millionair (50 g). 4,80

Hookain Original Vanta Zotic (50 g). 4,80

Hookain Pink Lemenciaga (50 g).4,80

Hookain Punani (50 g).4,80

Hookain Sm!nt (50 g).4,80

Hookain Soleiro Spliff (50 g). 4,80

Hookain Swii Ti (50 g).4,80

Hookain Virgin Batluva (50 g). 4,80

Hookain White (200 g). 16,95

Hookain White (50 g). 4,80

Hookain White (950 g). 75,00

Hookain White Brown (200 g). 16,95

Hookain White Brown (50 g). 4,80

Hookain White Caek Alman (200 g). 16,95

Hookain White Caek Alman (50 g). 4,80

Hookain X-Treme Blue Bay (50 g). 4,80

Hookain Zenter Schox (50 g). 4,80

Jockey Original Red (200 g).14,40

Keops Original Blend (100 g). 7,60

Kingston Red (10 g). 1,00

Kingston Red (100 g). 7,95

Missisipi (70 g). 5,75

Missisipi Brown Bolsa (100 g). 7,70

Missisipi Original (20 g). 1,70

Missisipi Virginia (35 g). 3,00

Redfield Green (20 g). 1,70

Redfield Red (100 g). 7,95

Redfield Red (20 g). 1,70

Shisha Kartel Big Bagman (200 g). 16,50

Shisha Kartel Big Bagman (50 g).4,50

Shisha Kartel Blood Bath (50 g).4,50

Shisha Kartel Bouncer Bruno (50 g). 4,50

Shisha Kartel Capo Dei Capi (200 g). 16,50

Shisha Kartel Capo Dei Capi (50 g). 4,50

Shisha Kartel Capo Dei Capi (950 g). 59,90

Shisha Kartel Cursed Crusader (50 g). 4,50

Shisha Kartel Fatal Frenzy (50 g).4,50

Shisha Kartel Guilty Gang (200 g). 16,50

Shisha Kartel Guilty Gang (50 g).4,50

Shisha Kartel Guilty Gang (950 g). 59,90

Shisha Kartel Happy Hound (50 g). 4,50

Shisha Kartel Hidden Hacker (50 g). 4,50

Shisha Kartel Krazee Kombo (200 g). 16,50

Shisha Kartel Krazee Kombo (50 g). 4,50

Shisha Kartel Latino Loco (50 g).4,50

Shisha Kartel Mafia Madness (50 g). 4,50

Shisha Kartel Maniac Manager (50 g).4,50

Shisha Kartel Milf Mia (50 g). 4,50

Shisha Kartel Plata o Plomo (200 g). 16,50

Shisha Kartel Plata o Plomo (50 g). 4,50

Shisha Kartel Sexy Sheba (200 g).16,50

Shisha Kartel Sexy Sheba (50 g). 4,50

Shisha Kartel Sexy Sheba (950 g).59,90

Shisha Kartel Silly Scientish (50 g). 4,50

Sioux Original Red (100 g).7,60

Sioux Original Red lata (40 g). 3,50

Social Smoke Absolute Zero (200 g). 18,95

Social Smoke Absolute Zero (50 g). 4,95

Social Smoke C Roll (200 g).18,95

Social Smoke C Roll (50 g).4,95

Social Smoke CA Chill (200 g). 18,95

Social Smoke CA Chill (50 g). 4,95

Social Smoke CU Chill (200 g). 18,95

Social Smoke CU Chill (50 g). 4,95

Social Smoke D D L (200 g).18,95

Social Smoke D D L (50 g).4,95

Social Smoke Gumtastic (200 g). 18,95

Social Smoke Gumtastic (50 g). 4,95

Social Smoke H CTA (200 g). 18,95

Social Smoke H CTA (50 g).4,95

Social Smoke HD M Chill (200 g). 18,95

Social Smoke HD M Chill (50 g).4,95

Social Smoke L Chill (200 g). 18,95

Social Smoke L Chill (50 g).4,95

Social Smoke P Chill (200 g). 18,95

Social Smoke P Chill (50 g).4,95

Social Smoke PST BRZ (200 g).18,95

Social Smoke PST BRZ (50 g). 4,95

Social Smoke Twisted (200 g). 18,95

Social Smoke Twisted (50 g).4,95

Social Smoke White Bear (200 g).18,95

Social Smoke White Bear (50 g). 4,95

Social Smoke WM Chill (200 g). 18,95

Social Smoke WM Chill (50 g). 4,95

Stanley Original Blend (100 g). 7,95

Stanley Original Blend (20 g). 1,70

Stanley Original Blend (500 g) 35,00

Stanley Original Blend (999 g). 75,00