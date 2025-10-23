Una caminata por Iowa en EE UU termina con el hallazgo de una extraña cabaña enterrada en el bosque

Una pareja estadounidense se encontró con una construcción subterránea mientras realizaba una caminata por un parque estatal en las colinas de Loess, en Iowa, EE UU. Sorprendidos por su aspecto, compartieron varias fotografías en la plataforma Reddit con el objetivo de averiguar qué era. Las imágenes mostraban una pequeña estructura similar a una cabaña empotrada en la ladera, vacía y con el suelo cubierto de ramas y madera.

Junto a las fotos, los excursionistas escribieron: “¿Qué era esto? Lo encontramos durante una caminata, en un sendero aislado y sin otras construcciones alrededor”. El hallazgo, que despertó la curiosidad de cientos de usuarios, fue interpretado de distintas maneras, desde una simple edificación agrícola abandonada hasta una posible entrada a un refugio antiguo.

A medida que se difundía la publicación, numerosos internautas aportaron información sobre la estructura. Algunos afirmaron que se trataba de una bodega de raíces, una instalación tradicional utilizada antiguamente en el Medio Oeste para almacenar alimentos sin necesidad de electricidad. Otros usuarios coincidieron en que el lugar había pertenecido a una antigua finca de la zona.

Un vestigio del pasado agrícola del Medio Oeste

Las bodegas de raíces eran comunes en las granjas más antiguas y cumplían la función de conservar alimentos a temperatura constante durante todo el año. Aprovechaban el frío natural del subsuelo para mantener frescos los productos en verano y evitar que se congelaran en invierno. Estas construcciones eran especialmente frecuentes entre los colonos escandinavos, que adaptaron este método de conservación durante los meses más duros.

Varios comentaristas indicaron que el hallazgo podría ubicarse en la Unidad Little Sioux del Bosque Estatal de Iowa, un área donde aún permanecen restos de fincas y graneros históricos. Algunos responsables forestales recordaron que la región conserva amplias zonas de colinas con vistas panorámicas y múltiples estructuras antiguas.