Marie Kondo advierte que no todo es ordenar: "A veces veo mi casa sumida en el caos y me voy a dormir"

En su nueva obra Lettera dal Giappone, Marie Kondo se aleja del perfeccionismo que la hizo famosa y ofrece una mirada íntima sobre la cultura japonesa y los principios que guían su filosofía de vida. “A veces veo mi casa sumida en el caos y me voy a dormir”, confiesa, mostrando que incluso la reina del orden convive con el desorden.

El libro no es una guía de organización, sino una exploración espiritual y cultural que conecta el orden con la gratitud, la introspección y el respeto por los espacios. Kondo narra su evolución desde que, con solo 19 años, comenzó a desarrollar un método que transformaría la vida de millones.

Pero más allá del éxito, lo que define su trayectoria son las transformaciones personales que sus enseñanzas han provocado.

Uno de los conceptos centrales es el “Ma”, un espacio físico y mental inspirado en la ceremonia del té japonesa, donde cada gesto tiene valor por sí mismo. Kondo lo presenta como una pausa consciente, un refugio interior que permite reconectar con lo esencial.