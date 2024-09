Ni cannabis ni cocaína: ésta es la droga más dañina para la sociedad

En un reciente video de @victorespuig, médico de familia y divulgador en TikTok, se abordó una preocupante realidad: el alcohol es la droga más peligrosa, incluso más que otras sustancias ilegales como la heroína o el crack. Esta afirmación se basa en un estudio publicado por la prestigiosa revista científica The Lancet, titulado "Drug Harms in the UK: a multicriteria decision analysis".

Estudio: ¿Qué drogas son más dañinas?

El estudio comparó 20 drogas comunes, evaluando los daños que provocan tanto en el consumidor como en su entorno. Los investigadores analizaron 16 criterios: 9 relacionados con los efectos en el individuo y 7 con los daños hacia los demás. Sorprendentemente, el alcohol obtuvo el puntaje más alto, superando a drogas duras como la heroína y el crack.

Consumo de alcohol en niños LR

Principales resultados del estudio:

Alcohol: Droga más dañina en general con una puntuación de 72.

Heroína: Segunda droga más dañina, con 55 puntos.

Crack-cocaína: Tercera, con una puntuación de 54.

El alcohol no solo afecta gravemente a quien lo consume, sino que también es la droga que más impacto negativo tiene en el entorno social, con una puntuación de 46 en daños a terceros. Mientras que drogas como la heroína y el crack dañan principalmente al individuo, el alcohol genera problemas sociales de mayor magnitud, afectando familias, comunidades y la salud pública en general.

El alcohol: la droga más consumida y peligrosa

El alcohol es la droga más consumida en casi todos los rangos de edad, y preocupa especialmente su uso en jóvenes y menores de edad. A pesar de su aceptación social, el consumo excesivo de alcohol está vinculado a problemas de salud graves como la cirrosis hepática, accidentes de tráfico y violencia doméstica. Además, es un factor clave en enfermedades crónicas y trastornos mentales como la depresión.

Este alarmante estudio, respaldado por datos científicos, subraya la necesidad urgente de reevaluar cómo percibimos y regulamos el consumo de alcohol en nuestras sociedades. Aunque su consumo es legal y socialmente aceptado, el alcohol es responsable de más daños que la mayoría de las drogas ilegales, tanto para los consumidores como para quienes los rodean.

Resumen del estudio de The Lancet

Los miembros del Independent Scientific Committee on Drugs evaluaron 20 drogas basadas en 16 criterios de daño en un taller interactivo. Según su análisis:

El alcohol obtuvo la mayor puntuación (72) y es la droga más perjudicial para los demás.

La heroína y el crack dañan principalmente al individuo, con puntuaciones de 55 y 54, respectivamente.

El modelo MCDA utilizado en este estudio muestra que el daño causado por el alcohol está subestimado en las clasificaciones actuales de drogas.

El estudio fue financiado por el Centre for Crime and Justice Studies (Reino Unido) y sugiere que las políticas de clasificación de drogas deben actualizarse para reflejar mejor los daños reales que causan, particularmente en el caso del alcohol.

Conclusión

El alcohol, a menudo infravalorado debido a su legalidad y aceptación social, se confirma como la droga más dañina para la sociedad. Este estudio refuerza la necesidad de una reflexión colectiva sobre el consumo responsable y las políticas públicas que rodean esta sustancia, especialmente para proteger a los más vulnerables: jóvenes y menores.