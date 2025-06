Carlos Pérez, el joven estudiante de Biología que mejor fotografía la naturaleza

Guillermo Martínez

Alcalá de Henares, 8 jun (EFE).- Desde hace un año Alcalá de Henares cuenta entre sus vecinos con Carlos Pérez, un joven estudiante de Biología que lleva década y media cargando con una cámara de fotos hasta convertirse en un experto en la fotografía animal, sobre todo de aves, que le ha hecho ganador de prestigiosos concursos internacionales.

A sus 19 años sueña con poder dedicarse profesionalmente a esta pasión que le acompaña desde que despuntaba como fotógrafo en Calamocha (Teruel). “Con 4 años me regalaron una cámara compacta y empecé a capturar todo lo que me rodeaba. Desde entonces, esta pasión no ha parado de crecer”, afirma a EFE.

Criado en el campo, no le costaba demasiado trabajo avistar los animales. “Desde mi propia casa he podido hacer un montón de fotografías, sobre todo de aves, pero también de invertebrados. Es una suerte estar rodeado de naturaleza”, comenta.

Todo aquello quedó algo lejos cuando el año pasado comenzó a estudiar Biología en la Universidad de Alcalá (UAH). Desde entonces, sus salidas al campo se han reducido, cuenta con cierto pesar. Sin embargo, ahora retorna a su pueblo por las vacaciones estivales. “Tengo muchas ganas de volver”, dice.

Este joven experto en fotografía de naturaleza considera que “para hacer una buena foto es clave conocer la biología de los animales, tanto como su comportamiento, dónde los puedes encontrar y qué tienes que hacer para esperarlos y poder fotografiarlos”.

En cambio, eso no es suficiente. Aquí también entra en juego el saber encontrar el momento perfecto para disparar la cámara: “Otra clave es salir al campo muchas veces. En ocasiones se dan esperas muy largas, así que tienes que tener mucha paciencia y disfrutar a tope”.

Trabajos premiados en certámenes internacionales

Sus fotografías ya han sido reconocidas en numerosas ocasiones. El primer premio lo recibió a los 8 años. Entre todos los galardones que tiene en su haber sobresale el Wildlife Photographer of the Year 2018, convocado por el Museo de Historia Natural de Londres.

Concursaba en la categoría juvenil de 11 a 14 años. Lo recuerda con mucho cariño: “Fue un momento increíble, toda una suerte”. Presentó una fotografía que muestra un escorpión y su aguijón realizada con la técnica de la doble exposición.

Tal y como él mismo explica, consiste en hacer dos fotografías seguidas con la cámara para jugar con la composición para que todos los elementos queden en un único plano. En este caso, aparecía el escorpión con una espléndida puesta de sol que le arropaba por el fondo.

El galardón más reciente que ha obtenido ha sido el de FotoAves 2024, convocado por la Sociedad Española de Ornitología. En esta ocasión, Pérez ya ha concursado en la categoría de adultos, lo que considera todo un reto que le ayudará a mejorar.

Describe esta imagen como un tanto “original”. En la instantánea aparece un bando de golondrinas que descansaba en un palacio de su amigo José. “Me llamó y tuve la oportunidad de fotografiarlas en un entorno tan peculiar”, relata antes de enseñar orgulloso la instantánea.

Por el momento, este futuro biólogo tiene la fotografía como una mera afición, aunque admite que le encantaría convertirla en una profesión a lo largo de su trayectoria. “Estudiar biología me puede ayudar mucho con la fotografía para conocer bien las especies, e incluso en algún momento poder guiar a otras personas a que consigan también fotografías de este tipo”, concluye.