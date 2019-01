La Plaza de Nuestra Señora del Rosario estaba llena desde primera hora de la mañana. El acto religioso estaba previsto a las 12:30 pero dos horas antes, los alrededores del tanatorio de El Palo rebosaban de vecinos amigos y curiosos que querían arropar a Vicky y a José en el último adiós a Julen, el pequeño malagueño de dos años y medio cuyo cuerpo sin vida fue hallado la madrugada del sábado tras casi trece días de labores de rescate. Fue un acto íntimo a petición de la familia y el pequeño fue inhumado junto a su hermano Oliver, que falleció a los tres años de edad en 2017 por muerte súbita. Los aplausos de los presentes estallaron cuando trasladaron el féretro desde el tanatorio hasta el cementerio colindante. Decenas de coronas con emotivos mensajes, peluches y pelotas precedieron a la comitiva que iba encabezada por Agustín, el tío abuelo de Julen, hermano de la abuela Reme, que no podía contener el llanto. Los padres no se han separado del cuerpo del pequeño desde que a primera hora de la tarde de ayer fue trasladado desde el Instituto Anatómico Forense al tanatorio del barrio de El Palo. “José no se ha separado del féretro ni un momento desde que les dieron el cuerpo. No han parado de llorar”, comentaba una vecina a este diario. Tras el entierro que tuvo lugar antes de lo previsto, apenas pasada la una de la tarde. Los padres, acompañados por su familia, se dirigieron a su casa , donde ahora tras trece días a pie del terreno en Totalan -donde Julen cayó al pozo- de enfrentan a un duro duelo.