Cinco gestos que hacen las personas inteligentes al hablar, según la psicología

A veces, basta escuchar a alguien hablar unos minutos para pensar: “Esta persona sabe de lo que habla”. Pero no siempre es solo lo que dice, también es cómo lo dice. La psicología y la neurociencia llevan años demostrando que la comunicación no verbal puede transmitir tanto o más que las palabras.

Según la profesora Susan Goldin-Meadow, de la Universidad de Chicago, los gestos con las manos no son simples adornos del lenguaje, sino una extensión física del pensamiento. En sus estudios sobre el desarrollo del lenguaje, la experta concluye que mover las manos mientras se habla mejora la claridad mental, la memoria y la comprensión, tanto del hablante como de quien lo escucha.

En otras palabras, los gestos no solo refuerzan lo que decimos: piensan con nosotros. Y esa conexión es una de las claves que hace que ciertas personas parezcan (y se comuniquen) de forma más inteligente.

¿Por qué los gestos nos hacen parecer más inteligentes?

El cerebro humano procesa la información por múltiples canales: auditivo, visual y motor. Cuando una persona acompaña sus palabras con movimientos coherentes, el oyente recibe una señal reforzada por varios sentidos a la vez. Esto genera mayor atención, comprensión y credibilidad.

De hecho, un estudio de la Universidad de Stanford encontró que los oradores que gesticulan de manera natural son percibidos como más seguros y persuasivos. En el ámbito laboral, esa diferencia puede ser determinante: presentaciones más efectivas, liderazgo más visible y mejor conexión con el público.

Cinco gestos que hacen parecer a las personas más inteligentes

A partir de la evidencia científica, los expertos en comunicación coinciden en que existen ciertos gestos que, usados de manera natural, transmiten inteligencia, control y claridad mental. Estos son los cinco más destacados:

1. El gesto de precisión

Consiste en unir el pulgar y el índice, como si se sostuviera algo pequeño. Se utiliza para enfatizar una idea concreta o un matiz importante. Este gesto comunica exactitud, pensamiento analítico y dominio del tema. Es usado por múltiples líderes políticos. Barack Obama y Steve Jobs lo utilizaban con frecuencia en sus discursos.

2. El arquitecto del espacio

Las personas que estructuran su discurso “dibujando” en el aire ayudan a su audiencia a seguir el hilo de la conversación. Por ejemplo, mover la mano hacia la izquierda para hablar del pasado y hacia la derecha para referirse al futuro. Este recurso crea mapas mentales en quien escucha, lo que facilita la comprensión y la retención de la información.

3. El ritmo del pensamiento

Acompañar el discurso con movimientos rítmicos o cadenciosos de las manos, ligeros y sincronizados con las palabras, da sensación de orden y coherencia. Estos gestos suelen surgir de forma inconsciente, pero quienes los dominan proyectan organización mental y confianza.

4. El escultor de ideas

Se trata de usar las manos para “modelar” conceptos abstractos: abrirlas al explicar algo amplio, delinear una forma para ilustrar una idea o simular un movimiento para describir un proceso. Este tipo de gesticulación activa las neuronas espejo del oyente, lo que hace que entienda de forma más vivida lo que se le está contando.

5. La guía visual

Señalar o acompañar con el dedo índice hacia un punto concreto del espacio (sin resultar agresivo) sirve para subrayar lo esencial. Es el gesto del enfoque, de quien sabe hacia dónde quiere llevar su discurso. La clave es hacerlo con sutileza y solo cuando la información lo justifica.

Cómo aplicarlo en tu día a día

La psicología intercultural recuerda que no existe un lenguaje corporal universal. En países mediterráneos, como España o Italia, los gestos amplios y expresivos se asocian con entusiasmo y sinceridad. En cambio, en culturas nórdicas o asiáticas pueden interpretarse como falta de autocontrol.

Por eso, los expertos recomiendan adaptar la gesticulación al contexto: más discreta en entornos formales o con interlocutores de culturas diferentes, y más abierta y fluida en conversaciones cercanas o creativas.

El uso de gestos no solo mejora cómo te perciben los demás, sino también cómo piensas tú. Investigaciones publicadas en Psychological Science han demostrado que las personas que mueven las manos mientras razonan resuelven problemas espaciales y matemáticos con mayor facilidad. El motivo es simple: los movimientos externos ayudan al cerebro a organizar la información interna. Al “dibujar” lo que decimos, literalmente pensamos con el cuerpo.

No se trata de forzar los movimientos, sino de volverlos conscientes. Observa cómo usas las manos cuando hablas con entusiasmo y trata de mantener esa naturalidad en contextos formales. Empieza con gestos pequeños, claros y alineados con tus palabras. Si te grabas hablando o ensayas una presentación, notarás que cuando tus manos acompañan tu discurso, este fluye mejor.

Los gestos eficaces no son una técnica teatral: reflejan atención, empatía y conexión con el entorno. Las personas verdaderamente inteligentes no solo transmiten datos; logran que los demás los comprendan y los recuerden. Y eso, según la psicología, tiene mucho más que ver con el lenguaje de las manos de lo que solemos imaginar.