Cinco macetas que harán que tu hogar siempre huela bien sin gastar en sprays

Todas se encuentran con facilidad en viveros y supermercados, funcionan en interior bien iluminado y requieren pocos cuidados si sigues estos consejos

Álvaro García
Un aroma agradable en casa no tiene por qué depender de ambientadores desechables. Estas cinco plantas en maceta perfuman de forma natural, ayudan a renovar el aire y aportan un toque verde que suma bienestar. Todas se encuentran con facilidad en viveros y supermercados, funcionan en interior bien iluminado y requieren pocos cuidados si sigues estos consejos.

1) Jazmín (Jasminum polyanthum)

  • Por qué huele bien: sus flores liberan un perfume clásico, intenso y dulce, sobre todo al atardecer.
  • Dónde ponerlo: mucha luz indirecta; puede recibir sol suave de mañana.
  • Cuidados clave: riego moderado (mantén el sustrato ligeramente húmedo en floración y deja secar la capa superior entre riegos el resto del año). Agradece un tutor o enrejado para trepar.
  • Truco: el contraste térmico suave entre día y noche favorece la floración… y el aroma.

2) Lavanda (Lavandula angustifolia)

  • Por qué huele bien: notas limpias y relajantes; sus hojas y espigas perfuman incluso con una ligera fricción.
  • Dónde ponerla: la más “soleadora” de la lista; cerca de una ventana muy luminosa o balcón.
  • Cuidados clave: poca agua y excelente drenaje; odia el encharcamiento. Poda ligera tras la floración para mantenerla compacta.
  • Extra: seca algunas flores y colócalas en saquitos para armarios: tendrás fragancia gratis todo el año.

3) Geranio aromático (Pelargonium graveolens, “rosa” o “citronela”)

  • Por qué huele bien: hojas con aceites esenciales de rosa, limón o menta según la variedad; basta rozarlas para que liberen aroma.
  • Dónde ponerlo: luz abundante y algo de sol directo.
  • Cuidados clave: riego cuando el sustrato esté seco al tacto; evita mojar en exceso las hojas.
  • Ventaja: en terrazas, algunas variedades ayudan a ahuyentar mosquitos.

4) Gardenia (Gardenia jasminoides)

  • Por qué huele bien: flores cremosas con perfume elegante y envolvente, típico de la perfumería clásica.
  • Dónde ponerla: luz brillante sin sol directo fuerte y ambiente húmedo (ideal para baños luminosos).
  • Cuidados clave: sustrato ligeramente ácido, riego con agua sin cal y pulverizaciones suaves. Es la más exigente de la selección, pero su fragancia lo compensa.
  • Alerta: es sensible a cambios bruscos de temperatura y corrientes.

5) Albahaca (Ocimum basilicum)

  • Por qué huele bien: fresca, verde y especiada; aromatiza cocina y salón y, de paso, ¡te la comes!
  • Dónde ponerla: mucha luz; en cocina junto a una ventana es perfecta.
  • Cuidados clave: riegos frecuentes sin encharcar, cortes regulares de puntas para que rebrote y no espigue.
  • Bonus ahorro: una planta bien cuidada sustituye a botes de hojas secas y a ambientadores de “aroma a albahaca”.

