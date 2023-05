Circular en Madrid: cinco multas por minuto

El Ayuntamiento de Madrid formuló durante el pasado año, 2.702.125 denuncias por un valor económico de 337.048.410 euros, lo que supuso un incremento del 34% respecto de las contabilizadas en 2021, aumentando la facturación en un 71%, según recoge el último informe de la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados sobre las denuncias de tráfico formuladas durante 2022 en la capital. Estos significa que los policías municipales imponen a un ritmo sancionador de 5 multas por minuto para un censo de 1.642.530 conductores.

El estudio de AEA pone de manifiesto que la mayoría de las infracciones no afectan a la seguridad vial, con casos que podrían ser peligrosos como velocidad, semáforos, alcohol y drogas, casco o cinturón. Afectan sobre todo a la movilidad, ya que el 45,2% de las denuncias formuladas (1.222.305 denuncias) se refieren a estacionamientos y el 29,9% son por acceder sin autorización a las zonas de bajas emisiones (807.810): Distrito Centro, Plaza Elíptica y al interior de la M-30 y la propia M-30. (Ver cuadro adjunto) No obstante, se destaca que son precisamente las infracciones que afectan directamente a la seguridad vial las que más se han incrementado: rebasar semáforo en rojo (65%); no utilizar el casco (67%) y consumo de alcohol o drogas (25%).

Respecto a las denuncias formulas por exceso de velocidad, que son el 18% de las denuncias, se señala que los radares municipales formularon aproximadamente el mismo número de denuncias que el año anterior (485.255 frente a 484.100), siendo el radar de tramo de la A-5 (Batán) el más activo, con 72.652 denuncias. Los radares de la M-30 registran cerca del 60% de las infracciones de velocidad. La M-30 sigue siendo la vía que contabiliza el mayor número de infracciones por velocidad, con 285.195 denuncias, siendo el radar situado en su kilómetro 4,150 el que ostenta el récord de denuncias (49.202). No obstante, el informe de AEA llama la atención sobre la actividad llevada a cabo por el radar situado en la farola 5 de la Avda. Puerta de Hierro, que ha incrementado en un 1086% el número de denuncias formuladas al pasar de 1.965 denuncias de media en 2021 a 21.358 en 2022. También se ha notado un importante incremento en el número de infracciones detectadas por el radar situado en el Paseo de la Castellana, 300; cuyas denuncias aumentaron un 322%.

Por otra parte, las infracciones calificadas como leves disminuyeron un 0,4%, pero las graves se duplicaron, debido fundamentalmente al cambio operado en la Ley de Seguridad Vial, que a partir de marzo 2022 consideró como graves las infracciones por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), sancionándose con multa de 200 € (infracciones que antes se calificaban como leves y se multaban con 90 €), y también al importante incremento de las denuncias por rebasar un semáforo en rojo (65%). El informe también llama la atención sobre el importante incremento de las denuncias formuladas por la comisión de infracciones muy graves (20%), siendo el alcohol y las drogas la infracción prevalente en este grado máximo.

Relacionado con el tipo de infracción cometida en la capital, el informe de AEA revela que han aumentado los conductores madrileños que pierden puntos, pasando de 113.383 denuncias con detracción de puntos en 2021, a 172.210 en 2022. Este incremento de denuncias con detracción de puntos se ha debido fundamentalmente a las impuestas por el sistema automatizado de detección de infracciones fotorojo (128.692 denuncias frente a 77.594 de 2021). “Denuncias que -según recuerda AEA en su informe- cada vez con mayor frecuencia están siendo anuladas por los tribunales porque ofrecen serias dudas jurídicas”.

El informe también señala que los agentes de movilidad fueron los más activos a la hora de formular denuncias (39,3%), frente al 37% que firman los controladores del Ser, o el 23% que corresponden a denuncias de la policía municipal. El SACE, formuló el 0,7%. Sin embargo, respecto de las denuncias formuladas el año anterior, llama la atención el importante incremento de la actividad sancionadora llevada a cabo por los agentes de movilidad que de 431.246 formuladas en 2021 han pasado a 1.061.479 en 2022.

Por último, y respecto al mito de las multas, el estudio de revela que a lo largo de 2022 el Ayuntamiento de Madrid aumentó su importe medio en 27 euros, pasando de 98 a 125 euros, lo que explica el significativo incremento de la facturación en un 70% Volumen desproporcionado de denuncias para cuadrar el presupuesto A la vista de estos datos, AEA considera injustificado el volumen e importe de las denuncias formuladas en Madrid, lo que induce a sospechar que las multas de tráfico en la capital no están cumpliendo con una finalidad disuasoria y correctora de las conductas infractoras en materia de tráfico. En opinión del presidente de AEA, Mario Arnaldo, “el Ayuntamiento de Madrid ha convertido las multas de tráfico en un impuesto más y ha creado, bajo la bandera de la movilidad y la seguridad vial, una maquinaria sancionadora para nivelar los presupuestos municipales”.