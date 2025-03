La ciudad española que planea restringir el acceso a los coches que vayan de turismo

La circulación por distintas ciudades de España cada vez está más dificultada. La regulación de las Zonas de Bajas Emisiones son las causantes de que miles de coches no puedan circular por las grandes urbes pese a que en ocasiones hay vehículos antiguos que contaminan menos que algunos más modernos.

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación según el Reglamento General de Vehículos vigente. Por su parte, los coches deben llevar una etiqueta medioambiental que los clasifican en función de su eficiencia energética, teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los mismos.

Ahora bien, en los últimos años se han aumentado las restricciones con el fin de mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, cosa que contribuye a la mitigación del cambio climático y reducir el consumo de combustibles fósiles y mejorar la calidad de la vida urbana. Todo esto viene regulado mediante la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, que establece la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite, de establecer Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023.

La ciudad española que planea restringir el acceso a los coches turistas

Aunque e las grandes ciudades de España las Zonas de Bajas Emisiones ya están reguladas, en algunas se da mayor número de concentración de vehículos debido al turismo que supone la ciudad. Un ejemplo de ello es la isla de Mallorca, que se enfrenta a una situación crítica pues durante el año 2023 llegaron a la isla cerca de 380.000 vehículos, lo que representa un aumento de vehículos respecto a los datos registrados en 2017.

El límite ideal de vehículos en la isla sería de unos 835.000. Sin embargo, en la semana más concurrida que fue en agosto de 2023 circularon más de 956.000 coches, lo que supone un aumento de 120.000 vehículos que están saturando la isla y contaminando aún más el aire en la zona urbana.

Ante esta situación, el consejo insular de Mallorca ha impulsado una propuesta para regular el acceso a determinados vehículos, en específico, a aquellos que no tributan en las Islas Baleares. El presidente del Consejo Insular Llorente Galmés "Mallorca necesita una regulación de la entrada de vehículos que no paguen el impuesto de circulación en las Islas Baleares. Elevaremos estas propuestas con el objetivo de consensuar una proposición de ley para que el Consell pueda fijar un número máximo de vehículos que entren en Mallorca, tal como se ha hecho en Formentera".

Una de las medidas que se ha propuesto es la aplicación de una tasa disuasoria, es decir, una tasa que deberán pagar aquellos vehículos que no tributen en Baleares pero solo en los meses de temporada alta.

Galmés ha explicado que el Consell elevará estas propuestas a la Comisión de Movilidad insular así como a la Mesa del Pacto por la sostenibilidad impulsada por el Govern para su debate y negociación. Después, el pleno insular dará luz verde a la proposición de ley que se elevará al Parlament para su aprobación, otorgando así al Consell la autoridad para limitar la entrada de vehículos. Además explica que esta tarifa no tendría carácter recaudatorio, sino que buscaría frenar la entrada masiva de vehículos y mejorar la movilidad.

Palma de Mallorca, la ciudad con las restricciones más avanzadas

Por otro lado, está la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones para los no turistas. En este caso, Mallorca es uno de los territorios en los que más están avanzando las restricciones, siendo Palma de Mallorca la ciudad más involucrada.

Esta ordenanza se basa en la Ley de cambio climático y transición energética arriba mencionada y en este caso establece una Zona de Bajas Emisiones en el Casco Histórico de la ciudad, con 4,8 kilómetros de perímetro que engloba una superficie de 142 hectáreas.

Ahora bien, vamos a hablar de las restricciones. Por el momento se encuentra igual que el resto de Zonas de Bajas Emisiones, limitando el acceso a vehículo sin distintivo medioambiental excepto si están empadronados dentro de la zona. Sin embargo, serán prácticamente los primeros en limitar al resto de vehículos. A partir del 1 de enero de 2027 el ayuntamiento de Palma establece que los vehículos con distintivo medioambiental B no podrán acceder a la ZBE. De esta manera, en poco menos de dos años no podrán acceder a estas zonas los coches de gasolina matriculados antes del 2006 y los coches diésel anteriores a 2015. Y, por último, para 2030 será el momento de los coches con distintivo C.