Una colección de relojes: el objetivo del triple crimen de Chiloeches

Una buena colección de relojes: ese era el supuesto objetivo de los autores del triple homicidio de Chiloeches (Guadalajara), de este fin de semana. De hecho, tras los registros practicados por la Guardia Civil en los domicilios de los detenidos (en Daganzo de Arriba y Pioz), se han localizado varias joyas que pertenecían a la familia asesinada: el matrimonio formado por Ángel y Elena, de 52 años, y su hija Laura, de 22. Es precisamente con ella, con quien los autores tenían un vínculo: David M. A. uno de los arrestados, era el primo del exnovio de la chica, de quien tenía una orden de alejamiento por violencia de género.

Sería, no obstante, Fernando P. F., el autor de los hechos. Al parecer fue él quien entró armado en la vivienda con, al menos, un machete, y la emprendió contra los tres habitantes de la casa. El padre de familia, Ángel, era un experto en artes marciales y se defendió: el presunto autor de los hechos estaba lleno de magulladuras en el momento de su detención, según fuentes cercanas al caso.

Fernando solo tiene 23 años y ya tiene antecedentes por robo con fuerza, resistencia, estafa o por conducir sin carné de conducir. Al parecer fue solo él quien entró en la vivienda.

El otro arrestado, David, de 25 años, habría sido un colaborador necesario, ya que utilizó el coche de su madre (un Peugeot negro) para llevar a Fernando a la urbanización. Sin embargo, él se fue y no quiso participar en el robo (que terminó en homicidio triple) al enterarse de que la familia se encontraba en la vivienda. La mujer detenida, por su parte, era la novia del principal autor, Fernando, aunque fuentes cercanas al caso sostienen que se trataba de una «escort» venezolana de 34 años que acompañaba al chico. Ambos estaban en un hostal de Daganzo en el momento de la detención (allí tenían algunos de los objetos robados en el chalé de Chiloeches) y ella fue arrestada en calidad de encubridora.

También lo habría sido la madre de David, quien le dejó su coche, pero ésta no sería imputable al tratarse de un familiar directo. No obstante, las mismas fuentes no tienen claro que supiera exactamente lo que iban a hacer. Todos fueron arrestados el domingo y fue ayer cuando pasaron a disposición judicial.

Los investigadores creen que todo fue un robo que «salió mal» y que Fernando decidió asesinar a machetazos a la familia al darse cuenta de que le habían reconocido, ya que le conocían y por tanto iban a delatarle a la Policía. No obstante, no descartan que entrara acompañado de alguien más y que todavía no ha sido detenido. Al parecer, el autor de los hechos habría tenido conocimiento de que Fernando y su familia guardaban en la casa joyas por la información que le había proporcionado el exnovio de Laura, quizás sin ninguna intención.

La investigación ya ha acreditado que el crimen se produjo sobre las 3:00 de la madrugada del sábado al domingo en el chalé familiar situado en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches. El matrimonio fue agredido en el dormitorio principal. Después provocaría el incendio para tratar de borrar vestigios. Fue el otro hijo del matrimonio, Yeray, quien llamó al 112 al ver fuego en la vivienda y los bomberos llegaron poco después y descubrieron el triple crimen.