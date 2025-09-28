Cómo actuar en inundaciones provocadas por danas y lluvias torrenciales: esto recomienda Cruz Roja

El sur de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y, a partir de este lunes, todo el litoral valenciano se preparan para un episodio de lluvias torrenciales que podría dejar acumulaciones de agua excepcionales en pocas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos avisos de nivel rojo en distintas zonas, y algunos ayuntamientos han optado por suspender clases y actividades públicas ante el riesgo de inundaciones.

Con las fuertes lluvias que amenazan estos días a estas regiones, vuelven a tener especial importancia las indicaciones que la Cruz Roja ofrece de manera habitual sobre cómo actuar en caso de inundaciones. Se trata de consejos generales y preventivos que, en una situación como la actual, ayudan a minimizar riesgos y a proteger tanto a las personas como a sus viviendas.

Consejos sobre cómo actuar ante las lluvias torrenciales

Cuando la tormenta ya está en marcha, la prioridad debe ser la protección personal. Permanecer en las plantas superiores de la vivienda, evitar sótanos o garajes y desconectar la electricidad si el agua amenaza con entrar son medidas básicas. En el exterior, tanto peatones como conductores deben extremar la prudencia y, sobre todo, no intentar atravesar carreteras, ramblas o pasos bajos inundados. Incluso una pequeña lámina de agua puede arrastrar a una persona o a un vehículo, convirtiéndose en un riesgo mayor de lo que aparenta a simple vista.

El retorno a la normalidad tras el temporal también requiere de cautela. Antes de volver a las zonas afectadas es preferible esperar a que las autoridades lo indiquen expresamente. Una vez dentro de la vivienda, se recomienda revisar posibles daños estructurales y no manipular instalaciones eléctricas sin verificar que se encuentran en buen estado. Asimismo, es necesario tratar con precaución el agua estancada, que puede estar contaminada y suponer un riesgo para la salud.

Las recomendaciones de la Cruz Roja están disponibles de forma permanente en sus canales y, en un episodio como el actual, adquieren especial relevancia. La alerta por lluvias torrenciales afecta estos días al sur de Cataluña, al norte de la Comunidad Valenciana y, desde este lunes, a todo el litoral valenciano, lo que mantiene la atención puesta en la necesidad de extremar la precaución hasta que remita el temporal.