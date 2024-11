¿Cómo cae el puente de diciembre este 2024?

El mes de noviembre roza su ecuador y los españoles empiezan a poner la mente en los festivos que están por venir. Al penúltimo mes del año ya no le queda ningún festivo nacional, pero sí un gran evento a nivel comercial. El viernes 29 de noviembre llega a España el Black Friday, una fecha en la que se realizan llamativas ofertas en las tiendas físicas y por internet para que los compradores puedan conseguir los productos que tanto desean a un precio menor del marcado habitualmente.

El Black Friday es un momento ideal para adelantar las compras de Navidad, para la que resta algo más de un mes. Mientras llega el descanso navideño, la población busca un día previo para coger fuerzas o para ir organizando las fiestas y eventos de fin de año. Por ello, en muchas casas se va escuchando una fase común: ¿en qué cae el puente de diciembre?

¿Qué día es el puente de diciembre?

El denominado comúnmente puente de diciembre, comienza el Día de la Constitución, que se celebra el día 6 de diciembre. Ese día en este 2024 cae en viernes, por lo que se junta con el fin de semana. Este año el puente de diciembre será entre el 6 y el 8 de diciembre. Este pequeño respiro suele ser utilizado para realizar una escapada previa a la Navidad, ver las luces colocadas en los diferentes pueblos y ciudades o ir adelantando compras de cara al tramo final de año.

Compras de décimos Lotería Navidad en Málaga Álex Zea Europa Press

¿Qué pasa con la Inmaculada Concepción?

La festividad de la Inmaculada Concepción se celebra cada 8 de diciembre, pero este año cae en domingo. Algunas comunidades han decidido pasar el festivo al lunes 9 de diciembre, utilizando en este día uno de los cuatro festivos que pueden colocar las comunidades autónomas. En estos lugares el puente de diciembre tendrá un día extra, juntando cuatro entre el fin de semana y los festivos.

Seis comunidades podrán disfrutar de cuatro días de descanso: Andalucía, Aragón, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Melilla. La Comunidad Foral de Navarra celebra el martes 3 de diciembre la Fiesta de San Francisco Javier, por lo que también tendrán un día extra festivo este mes de diciembre, aunque separado del puente en su caso.

Confirmados los festivos de 2025

Las distintas comunidades autónomas ya han confirmado los festivos del próximo año. El calendario laboral de 2025 deja fechas que van a gustar... y otras que no tanto. La Semana Santa se celebra la tercera semana de abril, tres semanas después que en este 2024. El Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución Española caerán ambos en sábado. El 12 de octubre está situado en domingo, por lo que Día de la Hispanidad no será uno de los ocho festivos nacionales, ya que algunas comunidades han decidido pasarlo al lunes y otras no.