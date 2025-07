Cómo evitar retrasos y cancelaciones de vuelo: una azafata responde

Se acerca la temporada de vacaciones y, para disfrutar de esos días libres tan merecidos, seguramente estás planeando una escapada a la playa, una visita a alguien querido o un viaje a un destino nuevo. Pero antes, hay que pasar por el aeropuerto.

Por mucho que viajemos con frecuencia y sigamos todos los pasos correctamente, hay imprevistos que pueden convertir la experiencia en algo tedioso. A veces, por simple mala suerte, el vuelo se retrasa o incluso se cancela por causas fuera de nuestro control, aunque las consecuencias las suframos igualmente.

Sin embargo, hay ciertas acciones que puedes tomar para minimizar el riesgo de retraso o cancelación en tu próximo viaje.

Elige un vuelo mañanero

Cuando buscamos vuelos, solemos evitar los que salen de madrugada para no tener que madrugar. Pero estos vuelos son, en realidad, los más ventajosos. Hope Williams, ex azafata, explicó en una entrevista con The New York Times que los vuelos tempranos ayudan a evitar retrasos, multitudes y, además, pueden ser más económicos. “Cuanto más temprano, mejor”, afirmó.

La razón principal es que los vuelos suelen depender del estado del vuelo anterior. Si eliges uno de los primeros del día, reduces la probabilidad de que un retraso anterior afecte tu itinerario. Un solo retraso puede alterar toda la cadena de vuelos que usan el mismo avión, tripulación o puertas de embarque.

Además, los vuelos de madrugada tienen menos probabilidad de verse afectados por tormentas, ya que estas suelen formarse a lo largo del día. Y si algo llegara a salir mal, aún tendrías el resto del día para encontrar una alternativa y evitar perder tu viaje entero.

Opta por vuelos directos

Cuando tu destino es lejano, a veces consideras hacer escalas para ahorrar dinero. Sin embargo, volar directo siempre es lo más seguro. Los retrasos pueden poner en riesgo tus conexiones, especialmente si son justas. Si puedes evitar escalas, eliminas un gran factor de estrés.

Si no tienes más opción que hacer escala, se recomienda elegir una con al menos tres horas de margen. Aunque esperar pueda ser molesto, es mejor que vivir el estrés de perder un vuelo. También es preferible reservar todos los tramos con la misma aerolínea: en caso de cancelaciones, suelen ofrecer más facilidades para reprogramar.

Viaja entre semana

Reservar vuelos entre lunes y jueves puede ayudarte a ahorrar dinero y evitar aglomeraciones. Algunas aerolíneas sobrevendan vuelos en fechas de alta demanda (fines de semana o festivos), lo que puede provocar cambios inesperados o incluso la pérdida del vuelo por demoras en los controles de seguridad. Williams advierte que este tipo de situaciones se dan con más frecuencia los fines de semana. Por eso, si puedes, elige volar entre semana.

Monitorea la aplicación de tu aerolínea

Así como revisas tu pasaporte o el peso de tu maleta, ahora también deberías revisar la aplicación de tu aerolínea. Descárgala antes de viajar o consulta su sitio web oficial: ahí suelen publicar actualizaciones sobre retrasos, cancelaciones y cambios de puerta.

Además, se recomienda también consultar el estado del aeropuerto de salida y de llegada, especialmente en temporada alta, como en verano o festivos. Detectar posibles inconvenientes con antelación te permitirá actuar con rapidez y encontrar alternativas.