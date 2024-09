Una compradora de Vinted confiesa lo que más odia cuando recibe un paquete: "Ha sido tal el chasco..."

Las aplicaciones de compraventa han ido ganado popularidad año tras año, convirtiéndose en una excelente opción para dar una segunda vida a prendas y objetos que ya no se usan. Plataformas como Vinted permiten a los usuarios vender productos en buen estado, evitando que terminen en la basura. Sin embargo, a pesar de las ventajas, también existen ciertos riesgos asociados a este tipo de compras. Recientemente, LA RAZÓN informó sobre una nueva estafa que afecta a usuarios inexpertos en este tipo de aplicaciones. Aunque no siempre los problemas tienen que ver con fraudes financieros.

La usuaria de TikTok @meriaragon_ compartió su frustrante experiencia con un pedido recibido a través de Vinted. A diferencia de las habituales estafas, su problema no fue el dinero, sino la calidad del producto. Aunque el anuncio describía el pantalón como "nuevo", la realidad era muy distinta. Según la compradora, el principal problema era el fuerte olor a tabaco que desprendía la prenda. Este detalle no solo le causó rechazo, sino que le obligó a apartarla por completo debido a la intensidad del olor.

Usuaria de TikTok y su mala experiencia en Vinted TikTok

"Ha sido tal el chasco...", explicaba la usuaria, destacando que aunque los olores pueden desaparecer con un lavado, la primera impresión fue decepcionante. Además, mencionó que la tela estaba claramente desgastada, lo que no concordaba con la descripción original de "nuevo". “Pongo la mano en el fuego en que este pantalón se ha puesto no sé cuántas veces porque la tela está blanda. Pero lo que más, más, más he odiado es el momento de olerlo”, relataba en el vídeo.

Un problema común en Vinted

Lo sorprendente es que este tipo de quejas no son casos aislados. Los comentarios en el video de @meriaragon_ reflejan que muchos compradores han tenido experiencias similares en Vinted, ya sea con olores a tabaco, humedad o simplemente a una prenda almacenada por demasiado tiempo. "Yo abrí un bolso de marca y estaba lleno de manchas y con un olor a humedad que ni para regalarlo", confesaba otro usuario.

Aunque la solución más común es lavar las prendas antes de usarlas,para muchos compradores esta situación puede arruinar la experiencia. Algunos vendedores, por su parte, intentan evitar este problema lavando y planchando las prendas antes de enviarlas, pero no todos siguen esta práctica.

El caso de @meriaragon_ pone de manifiesto uno de los inconvenientes de comprar ropa de segunda mano a través de plataformas digitales: el estado real del producto puede no coincidir con el anunciado, especialmente cuando se trata de detalles difíciles de verificar a través de fotos, como los olores.

¿Qué hay que hacer si te pasa lo mismo?

## Qué hacer si el artículo difiere de la descripción en Vinted

Si eres compradora habitual de la plataforma es muy probable que ya te haya ocurrido, y sino lo eres y quieres serlo, debes saber que es algo que puede ocurrir y para lo que la plataforma ofrece soluciones.

1. Informa el problema en un plazo de 2 días

Una vez que recibas la notificación de que tu paquete ha sido entregado, cuentas con 2 días para informar de cualquier discrepancia con el producto. Si no lo haces dentro de este tiempo o confirmas que "Todo está bien", el pedido se cerrará automáticamente y el pago será liberado al vendedor.

Para reportar el problema:

- Abre la conversación con el vendedor y selecciona la opción "Tengo un problema".

2. Aporta pruebas claras

Es crucial que proporciones pruebas visuales que demuestren que el artículo no coincide con la descripción del anuncio. Para ello, adjunta fotos que evidencien el problema, como:

Partes dañadas o defectuosas del artículo.

Daños visibles en el embalaje.

Características del producto que no coinciden con la descripción original.

Tras añadir las fotos y la explicación del problema, envía la solicitud al vendedor.

3. Negocia una solución con el vendedor

Una vez que el pedido quede suspendido, tendrás la oportunidad de negociar con el vendedor. Dependiendo de la situación, el vendedor puede:

Ofrecerte un reembolso completo sin pedir la devolución del artículo.

Solicitarte que devuelvas el artículo para que el reembolso se haga efectivo.

Si se acuerda la devolución, puedes utilizar un método de envío integrado de Vinted o gestionarlo por tu cuenta. Es esencial proporcionar al vendedor el número de seguimiento y fotos del artículo en su embalaje, además de la etiqueta de envío.

Recuerda que los gastos de envío de la devolución generalmente corren a cargo del comprador, a menos que llegues a un acuerdo diferente con el vendedor.

4. Realiza la devolución del artículo

Si se acuerda la devolución, tienes un plazo de 5 días laborables para enviar el artículo de vuelta. Asegúrate de empaquetarlo correctamente y devolverlo en el mismo estado en el que lo recibiste. No debes lavar ni usar el producto, y es necesario incluir todos los elementos originales, como recibos, etiquetas o fundas protectoras.

5. Recibe tu reembolso

Una vez que el vendedor reciba el artículo devuelto, tendrá un plazo de 2 días para confirmar que todo está en orden. Después de esto, se procesará tu reembolso, que incluirá:

- El precio del artículo devuelto.

- La tasa de protección al comprador de los artículos devueltos.

- Los gastos de envío originales que pagaste para recibir el pedido.

En caso de que el vendedor no responda o no puedas llegar a un acuerdo, puedes contactar al equipo de soporte de Vinted para obtener ayuda adicional.