La conclusión de los bomberos alemanes tras probar camiones eléctricos en vez de diésel

Diésel o eléctrico. Ese es el gran debate respecto a los vehículos en la actualidad. Esta disparidad de opiniones hace un tiempo no existía, pero la llegada de los eléctricos ha cambiado completamente el panorama. La reducción de la contaminación, el ahorro en gasolina y los incentivos que ofrecen las autoridades hacen de este tipo de vehículos algo muy apetecible, aunque no parados. Un equipo de periodistas españoles llegó a la siguiente conclusión después de recorrer 2.500 kilómetros entre Madrid y Berlín en un coche eléctrico y uno con combustible fósil: el diésel es imbatible en carretera.

Cuestión de rendimiento, de dinero o simplemente de gusto personal, pero ponerse de acuerdo es prácticamente imposible. Precisamente en Alemania, se ha hecho una prueba para decidir si es más eficiente un vehículo diésel o eléctrico. La TUM (Universidad Técnica de Múnich) inauguró recientemente dos ejemplares de un camión de bomberos muy especial: el Rosenbauer RT. Como explica el medio alemán 'L'Autombile', este vehículo utilitario de 19 toneladas mantuvo el debate en la estación de bomberos, pero la mayoría ya se han decantado sobre si prefieren este nuevo camión o los diésel de toda la vida.

Así es el Rosenbauer RT

Este prototipo opera con un motor 100 % eléctrico en la medida de lo posible, pero se incluye un motor diésel en forma de extensor de autonomía paraintervenciones específicas que requieran energía adicional. Este motor diésel es de seis cilindros en línea y funciona con biocombustible. El camión cuenta con una radio de giro ultra estrecho y sofisticados sistemas de a bordo como wifi integrado o comunicación con drones.

También destaca por una estructura de acero construida sobre un chasis específico, con tracción a las cuatro ruedas de 490 CV y dirección. Alberga una batería de 132 kWh (66 kWh para la variante más ligera) capaz de absorber hasta 150 kW en corriente continua y 22 kW en corriente alterna. Multitud de cualidades para tratar de convencer a unos bomberos que albergaban grandes dudas al recibir el prototipo.

¿Diésel o eléctrico? La decisión de los bomberos alemanes

Al principio, el convencimiento era nulo: "No podemos confiar en experimentos en una emergencia", explicó un portavoz del parque de bomberos antes de la llegada del vehículo utilitario a la flota. El director del centro, Jürgen Wettlaufer, respondió rápidamente y quiso dejar claro el compromiso de la brigada y sus equipos: "Invertir de nuevo en motores de combustión pura era impensable. Como cuerpo de bomberos, también debemos preocuparnos por la sostenibilidad y la viabilidad futura. Toda la universidad está comprometida con este objetivo".

“Nos permite comunicarnos mejor, lo cual es genial. Además, entendemos perfectamente la radio y a nuestros compañeros, lo que significa que no tenemos que hacer preguntas constantemente, una ventaja considerable para la seguridad y la comodidad", concluyó un bombero, por lo que, pese a las dudas iniciales el Rosenbauer RT ha acabado convenciendo a los bomberos de Múnich. A todas estas ventajas, las más importantes en la actividad de un bombero, se suma que la realizan sin contaminar.