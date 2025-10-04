Marruecos prohibirá a los alumnos abandonar el colegio durante las horas libres

El Ministerio de Educación Nacional de Marruecos ha dictado medidas para restringir la salida de estudiantes de las instituciones educativas durante los recreos, especialmente al mediodía y durante el tiempo libre. Forma parte de sus esfuerzos para mejorar la seguridad y combatir el abandono escolar.

Ha enviado un memorando oficial a las academias regionales y a los funcionarios de las direcciones provinciales, les insta a tomar las medidas necesarias para evitar que los estudiantes permanezcan fuera de las escuelas entre las 12:00 y las 14:00, y durante los recreos.

El memorando señaló que muchos estudiantes se ven obligados a abandonar sus escuelas durante estos períodos debido a la distancia entre sus hogares o la falta de transporte, lo que puede exponerlos a múltiples riesgos y afectar su rendimiento académico y su disciplina.

El Ministerio propone la creación de espacios dentro de las instituciones, como salas de usos múltiples y bibliotecas, y la organización de actividades educativas, culturales y deportivas durante los períodos de descanso, lo que mantendría la vitalidad de los estudiantes y los motivaría a continuar aprendiendo.

También enfatiza la necesidad de brindar seguridad y monitoreo educativo durante la estancia de los estudiantes en las instituciones y solicita la coordinación con las comunidades territoriales para brindar apoyo logístico, además de involucrar a las asociaciones de padres y la sociedad civil en la elaboración de este proceso.