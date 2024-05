La conexión entre empresas y universidad es fundamental para el crecimiento de la sociedad

El salón de actos de LA RAZÓN ha acogido este miércoles un interesante foro de diálogo sobre talento y formación. En su segunda edición, el tema de conversación ha girado en torno a “El nexo entre la formación académica y las empresas”. El acto estuvo presidido por el director del periódico, Francisco Marhuenda, y por el Consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana. Acudieron a este foro numerosos invitados y amigos, que quisieron acompañar a los ponentes que formaron la mesa de diálogo de este II Foro de Talento y Educación de LA RAZÓN, en colaboración con Atresmedia, UNIE Universidad, EAE Business School, Universia (Banco Santander), Iberdrola y Philip Morris.

La periodista Arantxa Herranz ejerció de moderadora de un grupo de expertos en la captación y retención de talento tanto en grandes empresas como en instituciones educativas punteras de nuestro país. Los ponentes fueron Segundo Píriz, rector de UNIE Universidad, Antonio Rodríguez Ruibal, decano de EAE Business School, Beatriz Sevillano, Talent Manager en Universia, Héctor Arto, responsable de selección de talento de Iberdrola, y Susana Vestia, directora de RR. HH. en Philip Morris International para España y Portugal.

Francisco Marhuenda abrió el foro con unas palabras de agradecimiento y bienvenida a los presentes. No dudó en afirmar que “la educación es el mejor ascensor social” y que “si hay educación se puede canalizar el talento”. Acto seguido tomó la palabra Emilio Viciana para inaugurar oficialmente este II Foro de Talento y Formación LA RAZÓN. “España cuenta con los factores clave del desarrollo: una sociedad asentada en la familia, cuyas fuertes raíces cristianas hacen que sea un orgullo recibir a nuestros hermanos hispanoamericanos”, comentó. La competitividad que caracteriza a nuestro país como referente en la formación a todos los niveles se basa en la integración social, y “parte de esta integración está en el profundo desarrollo que está experimentando la formación profesional, con la que se está salvando a una generación que ya estaba muy afectada por la pandemia”, explicó Viciana. El gobierno regional quiere estar a la altura de las circunstancias, y por ello está desarrollando y aplicando políticas efectivas y reales, “para que la universidad sea siendo lugar de libertad, esfuerzo, valor, mérito y responsabilidad”, concluyó Viciana.

Tras estas palabras, la moderadora del debate dio paso a los ponentes del foro, dándoles unos minutos para presentar sus propuestas. Comenzó el turno Héctor Arto, responsable de selección de talento de Iberdrola, que puso el foco en los programas de vocaciones tempranas, centrados en “acudir a los colegios e institutos para explicar los pormenores del sector energético”. Además, Iberdrola trabaja también en la formación de las personas que ya están trabajando en la empresa.

Beatriz Sevillano, Talent Manager en Universia, comenzó su exposición aludiendo a la “importancia fundamental que tiene la creación de espacios de diálogo entre las empresas” y los centros de formación, esenciales para determinar las necesidades de las empresas y las soluciones que los centros pueden ofrecer.

Segundo Píriz, rector de UNIE Universidad, aludió a la importancia que tiene el contacto directo con las empresas, tanto que “está en el ADN de UNIE”, explicó. Así se entiende el modelo dual de formación e integración temprana en la empresa de los estudiantes, pilar de UNIE.

Antonio Rodríguez Ruibal, decano de EAE Business School, explicó cómo la presencia de la empresa en las aulas es fundamental para conocer de primera mano sus necesidades. “En las escuelas de negocios los profesores son a la vez directivos de empresa, por lo que el conocimiento es directo y de primera mano”, comentó.

Por último, tomó la palabra Susana Vestia, directora de RR. HH. en Philip Morris International para España y Portugal, que explicó la profunda transformación que ha vivido su compañía en los últimos años, y la “importancia vital que ha tenido la retención de talento gracias a la formación de los trabajadores” en este proceso. Para Vestia es esencial la formación trasversal en todas los campos y competencias.

Conexión con las empresas

Parece claro que para saber qué puestos son los más demandados, las universidades y centros de formación deben estar en contacto directo y continuo con las empresas, “verdaderos termómetros de la sociedad y sus necesidades”, comentó Arto. La inclusión de los estudiantes en los centros de trabajo “desde el primer día”, como comentó Píriz, es uno de los grandes avances en este sentido, motivo por el cual el modelo dual propio de la FP está teniendo un gran éxito en la actualidad. Por este motivo, Segundo Píriz opina que “las universidades deben tener a grandes empresas como referencia”.

Antonio Rodríguez argumentó que las escuelas de negocios, y en concreto EAE Business School, cuentan con un consejo asesor formado por directivos de grandes empresas para crear nuevos programas de formación", de manera que están perfectamente adaptadas a las necesidades de las empresas. "Hoy, el profesor también es directivo de una empresa, y gracias a ello puede aportar un plus determinante para sus alumnos", concluyó Rodríguez Ruibal. Esta conexión es muy necesaria, también desde el punto de vista de las empresas. Para Susana Vestia "es muy importante saber cómo aportar esa formación que necesitan nuestros empleados para poder dar lo mejor de sí mismos".

Por otro lado, también se habló sobre las dificultades existentes entre las necesidades del mercado laboral y las soluciones que pueden aportar los centros de formación. En este sentido, "las universidades privadas son más ágiles, pues tienen que hacer frente a menos burocracia para implantar nuevos programas", explicó Píriz. Sin embargo, y aunque se ha reducido mucho en los últimos años, "la velocidad de las demandas laborales es muy superior a la velocidad de las instituciones en aplicar a sus programas esas necesidades", comentó Arto. Para lograr un perfecto equilibrio de esta balanza es necesario, según Rodríguez Ruibal, "ser muy prudentes y no hacerlo todo fácil. Es preferible tardar un poco más y ofrecer una buena formación que quedarse a mitad de camino", concluyó.

Humanidades y formación continua

Beatriz Sevillano puso el foco en un punto determinante dentro de la formación personal. "No solo podemos fijarnos en lo que necesitan las empresas a nivel académico. También es necesario formar personas con capacidades esenciales de trabajo en equipo, pensamiento crítico o resolución de problemas", explicó. En este punto, juegan un papel determinante las Humanidades. Esta rama del conocimiento se encuentra, a priori, alejada de la revolución tecnológica y de las ciencias STEM. Sin embargo no puede ser más crucial. Según Píriz, "sin Humanidades no se pueden formar ciudadanos cultos, libres, solidarios y comprometidos con el desarrollo de la sociedad", argumentó.

Durante el foro también se puso en valor la importancia de la formación a lo largo de la vida, tanto desde el punto de vista de la persona como "responsabilidad de las empresas", apuntó Vestia. Además, dentro de este tipo de formación está las llamadas "micro credenciales", cursos de formación en poco espacio de tiempo que capacitan a quien lo recibe para determinados entornos o puestos demandados. Por último, Píriz abogó por esta formación continua como herramienta para luchar contra el reto demográfico que tenemos por delante.

Tras unas breves reflexiones de conclusión de los ponentes, Herranz tomó de nuevo la palabra para agradecer la presencia de los integrantes de la mesa y los invitados a este II Foro Talento y Formación LA RAZÓN, poniendo el punto final a la jornada.