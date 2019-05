La presión alta crónica de la madre, conocida como preeclampsia, hizo que Saybie llegara a este mundo mucho antes de lo esperado. Con tan sólo 23 semanas y tres días de embarazo, los médicos tuvieron que provocarle una cesárea de emergencia porque su bebé no estaba aumentando de peso y corría el riesgo de morir. Saybie no estaba preparada, con tan sólo 245 gramos fue extraída del vientre de su madre y sus posibilidades de vivir eran muy escasas. Los médicos le comunicaron a los padres que el bebé no pasaría de las primeras 24 horas. Podía ser cuestión de una hora, de dos o de seis, pero su destino parecía escrito. "Le dijeron a mi esposo que tenía una hora para estar con ella", explicó la madre en un vídeo publicado por el hospital. "Pero esa hora se convirtió en dos horas. Lo que se convirtió en un día. Lo que se convirtió en una semana".