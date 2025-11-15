Salud
Consumir ultraprocesados explica el aumento de cáncer de colon en jóvenes
El riesgo aumenta un 45%, según un estudio
El consumo de alimentos ultraprocesados estaría relacionado con el incremento del riesgo de cáncer de colon en jóvenes, especialmente en Estados Unidos, donde estos productos representan cerca del 70% de la oferta alimentaria, según una investigación publicada en la revista JAMA Oncology.
Los participantes en el estudio que han presentado un consumo elevado de ultraprocesados (UPF, en inglés), -en torno a las 10 raciones diarias-, han mostrado un 45% mayor de riesgo a manifestar crecimientos precancerígenos antes de los 50 años, frente a aquellos con una ingesta reducida de estos alimentos.
Según los expertos, estos crecimientos pueden convertirse posteriormente en cáncer y son un buen indicador del riesgo de padecerlo.
El análisis, publicado este jueves, ha realizado un seguimiento a más de 29.100 enfermeras estadounidenses durante 24 años, del 1991 a 2015. Los hallazgos han sido analizados en los últimos meses.
Entre los alimentos ultraprocesados detectados por los científicos en las dietas de las mujeres estudiadas, predominan los panes y cereales para el desayuno, las salsas, cremas para untar, y las bebidas azucaradas o endulzadas artificialmente.
Este estudio se suma a la creciente alerta entre la comunidad científica, que relaciona el consumo de UPF a un aumento significativo de las probabilidades de desarrollar adenomas colorrectales no cancerosos a edades tempranas.
La ingesta de estos alimentos, que suelen ser altos en calorías y en sodio, también se asocia con la depresión, la diabetes tipo 2 y la muerte prematura.
Tras la publicación del artículo, uno de sus autores, el doctor Andrew Chan; aclaró a la cadena CNN que estas conclusiones no establecen "una relación de causa y efecto", aunque sí ofrecen pistas de que la alimentación puede influir significativamente en la salud de las personas.
