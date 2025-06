Una creadora de contenido desvela la estafa que sufrió en Madrid: “Se ha hecho súper viral y yo me la comí con papas”

Cuando se camina por un lugar que no se conoce hay que andar con cuidado porque uno no sabe a lo que se enfrenta. Las personas están habituadas a su círculo y a su entorno, desenvolviéndose con soltura dentro de él. Sin embargo, al salir de la zona de seguridad es importante extremar las precauciones, sobre todo en las grandes ciudades ya que cuando uno menos se lo espere puede verse sorprendido por delincuentes que buscan aprovecharse de los demás.

Esto le paso a Elsa Gervasi, creadora de contenido en redes sociales sobre moda y belleza con más de 375.000 seguidores en TikTok. Mediante un vídeo en dicha red social denunció sufrir una estafa mientras paseaba por las calles de la capital: "Me han estafado con una estafa que se ha hecho ahora súper viral y que yo me comí con papas". Todo tuvo lugar en la zona de Tribunal y el centro del engaño fueron unos auriculares.

Así es la estafa de los auriculares que se repite en Madrid

Ella iba paseando por cuando de repente le paró un chico: "A mí no me dio la sensación de que fuera la típica persona que te quiere vender algo". Da a entender que la forma con la que le encaró fue lo que causó que se detuviera: "Yo normalmente nunca me paro pero me dio la sensación de que me quería pedir una dirección". Así interactuó: "Me paró y me preguntó si yo era de Madrid y claro, al preguntarme eso pues más creí yo que lo que me iba a pedir era una dirección".

Tras esa primera pregunta y responder que no era de Madrid, cambió completamente de tercio: "Empezó a contarme una historia de que él trabajaba para una tienda que hacía como este tipo de auriculares en la calle Serrano, que eran súper famosos". La calle Serrano de Madrid es conocida porque la mayoría de establecimientos son de artículos de lujo. Tras ello, siguió con su historia para convencerla: "La empresa se había ido a la quiebra, los habían echado a la calle y se habían quedado todos sin trabajo".

"Yo de verdad les juro que pensé que todavía no me iban a vender nada", afirmaba, pero no acabó siendo lo que parecía. "Me estuvo contando todas las cosas que estaban haciendo a nivel legal para denunciar a la empresa y yo pensé que me iba a pedir ayuda, rollo 'podrías apoyarnos con una iniciativa que estamos haciendo para denunciar a la empresa", añadió. Ahí buscó ayudarle y cayó en el engaño: "Yo tengo muchos seguidores en redes sociales igual te puedo ayudar en comunicación".

No quería ayuda, solo vender

"Me dijo que los proveedores les habían dado todo el género que les quedaba y que ellos, un poco para sobrevivir ya que estaban con niños, los estaban vendiendo por la calle", explica. Justo en ese momento, sacó los auriculares y se los puso en la mano. "Llaméenme tonta, me tuve que dar cuenta de que era una estafa, pero el tío iba con un DNI colgado y no sé", recuerda el momento. "Me dejé embaucar. Ni miré los auriculares, pero evidentemente esto se ha comprado en AliExpress por tres euros", lamenta.

Sin embargo, el precio no fueron tres euros. "El chico me dijo que la gente les estaba dando lo que podía, que costaba 130 euros y que la gente les estaba dando 50 o 60 euros", dando a entender que era prácticamente un regalo para ella. Fue todavía más osado y preguntó a Elsa si tenía pareja. Al ser la respuesta afirmativa, fue con todo: "Pues te llevas los dos, dame lo que puedas". Ella explicó que no tenía efectivo y el estafador explicó que trabajan con Bizum.

El momento en el que descubrió la estafa

Precisamente ese fue el instante en el que abrió los ojos: "Yo ahí ya estaba siendo consciente de que estaba siendo estafada", cuenta. Sin embargo, ya era tarde: "No supe salir de ahí. Sé que me van a decir que tengo media neurona, pero hubo un momento en el que me sentí encerrada y ya no supe qué hacer y le hice un Bizum de 40 euros". Explica que en la mencionada página china se pueden conseguir por tres euros e incluso los hay por menos.

Quiso finalizar el vídeo con un mensaje para sus seguidores: "Ahora está saliendo por todos lados que es una estafa que se está volviendo muy común. Sé que fui estafada, 40 euros me han quitado por esto. Para que lo sepan, si se les acercan, que no les pase como a mí que ahora me voy a comer esto con papas".