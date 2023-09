¿Cuándo es el cambio de hora en España al horario de invierno 2023?

Aunque en un principio se hablaba de que el cambio de hora en invierno fuese decisión de cada país, tal y como sugirió la Comisión Europea en 2018, lo cierto es que esta medida aun no se ha aprobado. De esta manera, durante este invierno habrá que volver a cambiar la hora al reloj, una práctica que se lleva realizando en toda la Unión Europea desde hace más de 40 años.

Esta iniciativa comenzó con el objetivo de ahorrar la máxima energía posible y aprovechar mejor la luz natural. No obstante, este objetivo no se ha cumplido, pues no se ha conseguido ningún impacto en la mejora del consumo energético. Además, numerosos estudios han determinado que el cambio horario puede tener efectos nocivos para la salud. Debido a esto, son muchos los países los que quieren eliminar el cambio horario. Concretamente un 84% de los ciudadanos encuestados de todos los países de la Unión Europa.

Sin embargo, para eliminar el cambio horario se necesita el consenso de todos los Estados miembros así como el del Parlamento Europeo. Situación que no es sencilla por lo que la iniciativa se ha retrasado con el paso de los años.

¿Cuándo hay que cambiar el horario este año?

El otoño entrará el 23 de septiembre con la llegada del equinoccio. Las horas de luz ya se están empezando a acortar y las bajas temperaturas se comienzan a notar. Está cerca el invierno y eso significa que, otro año más, hay que estar pendiente de cuándo se cambia la hora.

El cambio de hora este año en España se realizará la madrugada del sábado 28 de octubre al domingo 29. Concretamente a las 3:00 de la madrugada. En este caso hay que retrasar los relojes una hora, por lo que esa noche a las 3:00 volverán a ser las 2:00 y los españoles podrán dormir durante una hora más.

Cabe recordar que todos los dispositivos electrónicos como los smartphones, los ordenadores, las tablets y los smartwatchs que estén sincronizados con el teléfono móvil cambiarán de hora solos. Esto es gracias al Network Time Protocol que consigue que los relojes se sintonicen por una red de datos con latencia. Para ello debe tener activada en ajustes la opción de 'cambio de hora automático'.