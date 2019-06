"Cuando salgas te voy a dar hostias y se te va a quitar la mariconería. Llama a la poli o a quien quieras"

Un joven sufrió ayer un ataque homófobo en un restaurante de comida rápida ante la pasividad del guardia de seguridad del establecimiento. Una pareja acudió a un McDonalds de la Ciudad Condal a comer. Uno de ellos, iba a hacer el pedido cuando fue asaltado por otro hombre que le acusó de faltarle al respeto por la vestimenta que llevaba. El agredido comenzó a conversar con el guardia de seguridad para explicarle que le estaban discriminando por su forma de vestir. "Yo no tengo que aguantar que un chaval me diga qué tengo que hacer", explicaba. A su lado, el agresor le miraba de forma agresiva y trataba de justificarse. Criticaba que su vestimenta no era la adecuada para estar en un sitio público: "A mí que seas marica, me da igual". El guardia de seguridad se quedó como mero espectador de una discusión que iba subiendo de tono. El agredido dijo "Hoy es el día del Orgullo...", pero no pudo terminar la frase porque el atacante le respondió en tono amenazante: ¡A mí me da igual! También es el día de soltar hostias. ¿Quieres ver cómo te las suelto? Te voy a hacer heterosexual a hostias". "No me toques que la liamos", se defendió y el agresor seguía con sus amenazas: "Venga, vamos a liarla, vamos. Venga, vamos a liarla". La víctima insistía: "Yo a ti no te estoy molestando para nada, voy a comprar mi hamburguesa y me siento y me la como. Tú no me tienes que decir nada, porque yo a ti no te he dicho nada". Y la respuesta fue agresiva una vez más: "Ahora cuando salgas te voy a dar hostias y se te va a quitar la mariconería. Y llama a la poli y llama a quien quieras. Me estás faltando al respeto por vestir así en un sitio público y más habiendo niños pequeños...". en ese momento, acabó la discusión y el homófobo se fue acompañado del guardia de seguridad.