Una amiga de la familia dijo a DailyMail que "son una familia feliz y no está pasando nada raro en esa casa. Son buenas personas". "Se encontraron con ella por casualidad. Les contó que no se habían portado bien con ella. Si es cierto que sus padres la abandonaron, es terrible", añadió.

Natalia Barnett, la niña ucraniana acusada de ser una psicópata por sus padres adoptivos ha encontrado una nueva familia. Barnett fue abandonada por Kristine y Michael Barnett en 2013. La adoptaron cuando supuestamente tenía seis años, pero pronto se dieron cuenta de que no era así . De hecho, antes de abandonarla un juez admitió que su edad real era 22 años. Vivió un año sola en un apartamento alquilado por sus padres adoptivos, con el dinero que ellos le dejaron y la matricularon en la universidad antes de irse. El caso ha vuelto a la actualidad después de que sus padres adoptivos hayan sido acusados de abandono de menores y que hayan sido llamado a declarar ante el juez.

Sobre la posibilidad de que Natalia tuviera 30 años en lugar de los 16 que dice que tiene, consideró que es una locura: "No soy médico ni psiquiatra, pero he hablado con Natalia y la creo. Si me preguntas si creo que tiene 30 años, te digo que es ridículo".

La familia Mans forma parte de la vida de Natalia desde hace tiempo. Vivía con ellos desde hace tiempo (algunas de las imágenes compartidas datan de 2014), pero trataron de adoptarla en 2016 pero retiraron la petición cuando un juez determinó que la fecha de nacimiento era de 1989 y no en 2003 como ella y su partida de nacimiento indicaban. Pero que renunciaran a la adopción no significó que la abandonaran. De hecho, siguió formando parte de sus vidas y participó en las excursiones familiares, las visitas a la iglesia y aparece en las fotos de la familia que Mans ha compartido en Facebook.