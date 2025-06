Decide tasar la pulsera de oro heredada de su abuela y sale desconcertado de la joyería

A veces, las herencias no son lo que uno imagina. Esa mezcla de ilusión y nostalgia llevó a un joven a acudir a una conocida joyería de Cataluña para tasar la pulsera que había pertenecido a su abuela. Creía tener entre manos un pequeño tesoro familiar. Pero lo que descubrió allí se convirtió en un baño de realidad que ya ha dejado boquiabiertos a millones de personas en TikTok.

De "joya familiar" a "no vale nada"

Decide tasar la pulsera de oro heredada de su abuela con la idea de ganar dinero y sale desconcertado de la joyería Unsplash

"A mi abuela le encantaban las joyas y estoy seguro de que es buena", aseguraba, el joven. Acudió a Novecento by Heritage, un establecimiento famoso en redes sociales por sus videos de tasaciones. Sin embargo, desde el primer vistazo, el especialista sospechó que algo no cuadraba: la pieza era demasiado ligera y no mostraba los contrastes típicos del oro auténtico.

El joven, aferrado a la esperanza, propuso incluso que le echaran "algún líquido" para comprobarlo. Pero el veredicto fue inapelable tras la prueba de rigor: no era oro. Y no había margen de error. "Lo siento, es un test, no una opinión", explicó el experto.

Una lección viral

El vídeo superó los 10 millones de reproducciones y provocó todo tipo de reacciones: desde la empatía de quienes vieron reflejada su propia decepción, hasta el humor resignado de quienes bromeaban diciendo que "la abuela se está riendo desde el más allá".

Este episodio se suma a la larga lista de casos que han hecho popular a Novecento by Heritage en las redes, donde las tasaciones sorpresa se han convertido en puro entretenimiento. Porque si algo demuestran estos vídeos es que, antes de soñar con una fortuna, conviene tener claro si lo que uno guarda no es, al final, solo un recuerdo con valor sentimental.