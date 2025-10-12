Denuncian al comisario de Arrecife tras dar positivo en un control de alcoholemia

El comisario de la Policía Nacional de Arrecife, José Luis Gutiérrez, ha sido denunciado por la Policía Local de la capital lanzaroteña tras haber dado positivo en alcohol en un control llevado a cabo la madrugada de este sábado, han informado este domingo a EFE fuentes de la investigación.

Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se ha informado a EFE de que se tiene conocimiento de los hechos y se están analizando las medidas disciplinarias a adoptar.

El comisario se sometió a dos pruebas de alcoholemia y la primera dio una tasa de 0,59 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, mientras que la segunda alcanzó 0,62, según han publicado periódicos digitales de Lanzarote.

El control tuvo lugar en las inmediaciones del puerto Marina Lanzarote y durante la intervención el comisario manifestó a los policías locales que se encontraba de servicio.

Esa noche se celebraba la última jornada del festival de Música Arrecife en Vivo y, según publica el Diario de Lanzarote, estaba de jefe del dispositivo.

Así mismo, los periódicos han señalado que al dar positivo, el vehículo que conducía, un turismo camuflado de la Policía Nacional, fue retirado por un agente del cuerpo. El comisario viajaba en el coche acompañado de dos personas.