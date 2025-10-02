Las denuncias en línea de abusos sexuales a menores en la UE se multiplicaron por 20 desde 2011

Las denuncias de abusos sexuales a menores en internet se han multiplicado por veinte desde 2010, según ha declarado este jueves un portavoz de la Comisión Europea, que ha llamado a adoptar una propuesta legislativa para combatir el problema que "no incluye ningún Chat Control", informa Efe. Según el Ejecutivo europeo, en 2024 los proveedores de servicios en línea enviaron a las autoridades competentes más de 20 millones de denuncias de presunta explotación sexual infantil, frente al millón de 2010.

"Necesitamos este marco legal (...) La opción es vendarnos los ojos al problema y no abordarlo o intentar encontrar una solución que equilibre todos los derechos, incluida la protección de los niños", indicó el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en la rueda de prensa diaria de la Comisión.

El portavoz rehusó reaccionar a unos comentarios del servicio de mensajería cifrada Signal, que alertó recientemente de que la propuesta que prepara la UE supone un "riesgo catastrófico existencial" al anular el propósito del cifrado. "Tenemos que ser muy claros: bajo esta propuesta, no hay ningún control general de las comunicaciones en línea. No habrá nada de un Chat Control", aseguró Lammert.

Hace años que los países de la UE debaten un reglamento para prevenir y combatir el abuso sexual infantil, una prioridad para todos, pese a las discrepancias sobre cómo conseguirlo. Dinamarca, país que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión este semestre, ha elaborado una propuesta de compromiso para tratar de avanzar en ese objetivo.

Entre otras cosas, obligaría a los proveedores de servicios de mensajería encriptada a garantizar que no hay envíos de contenidos de abuso sexual infantil, lo que exigiría a estas empresas escanear las comunicaciones de los usuarios.

Más de 400 expertos han enviado recientemente una carta abierta a Bruselas que alerta de que la propuesta contiene medidas que "minan las protecciones del encriptado de final a final" y aumenta los riesgos para la seguridad y privacidad de los ciudadanos, sin garantía de mejora de la protección de los niños.