Los dermatólogos insisten: "No hay callo solar saludable"

Llega el verano, las vacaciones, las escapadas a la playa o al campo... y se dispara el tiempo de exposición al sol. Hace un par de días, el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, se puso en el foco social al presumir de haber estado tomando el sol sin gafas y sin protector solar. Hoy, la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) ha advertido de que no hay "callo solar saludable", y que la tendencia a tomar el sol de forma progresiva sin fotoprotección (con la idea de que la piel genere resistencia a los rayos) es "jugar con fuego", pues incrementa las posibilidades de padecer cáncer.

Así pues, la dermatóloga del Grupo de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET), Inés Escandell, en unas declaraciones para EFE, ha defendido que la piel no se acostumbra al sol, y que exponerse a él sin ningún tipo de protección únicamente conlleva riesgos sanitarios. También añade que lo que ocurre cuando se toma el sol sin llevar protector es que las células, con el fin de defenderse, generan una serie de respuestas, entre las que se encuentran estas dos: el engrosamiento de la epidermis, que es la capa más superficial de la piel; y el aumento de producción de melanina, que es el pigmento que da el color a la piel.

"Esas dos respuestas que tiene nuestra piel lo que tratan es de proteger el daño que se está generando en el ADN de nuestras células a exponernos a la luz ultravioleta. Sobre todo el callo solar lo va a generar el ultravioleta B, que es la radiación que tiene más energía. No hay callo solar saludable", afirma Escandell y recoge EFE.

La experta insiste en que el callo es la defensa de la piel al daño generado en las células: "Quemarse ya es un daño a largo plazo que incrementa el riesgo de cáncer de piel seguro", asevera. Esa radiación que impacta en las célula genera unos cambios conformacionales en algunas moléculas y, al final, hay mutaciones que se van acumulando y pueden provocar cáncer, por eso, sostiene que es una práctica arriesgada de más. Según sus palabras, "uno de los cánceres que más operamos a diario en consulta es el cáncer que tienen las personas que se han expuesto mucho al sol. O sea, personas que tienen callo solar: los agricultores, los obreros, gente que ha estado expuesta toda su vida".

La doctora afirma que esa radiación ultravioleta es cierto que ayuda al organismo a sintetizar la vitamina D, pero tan solo durante una exposición de pocos minutos y en otras horas que no sean las centrales del día. "En nuestro país, en verano, con una exposición bastante breve, se consigue, de minutos. De hecho, si vamos a la playa y nos ponemos al sol durante horas a partir de unos pocos minutos ya no sintetizamos mas vitamina D. Ya no es saludable en ningún momento", incide Escandell.