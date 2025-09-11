El desahucio de las exmonjas de Belorado se pospone hasta el 3 de octubre

El desahucio de las exreligiosas de Belorado (Burgos), previsto inicialmente para este jueves, 12 de septiembre, ha sido aplazado hasta el 3 de octubre a las 10 horas.

La decisión ha sido adoptada por el Juzgado de Briviesca tras la presentación de un recurso por parte de los abogados de la exeligiosas, lo que ha supuesto una prórroga de veinte días en el procedimiento de lanzamiento, según han informado a Efe fuentes del caso.

Este aplazamiento supone un respiro para las hermanas que residen en el monasterio, quienes afrontaban el desalojo inminente, previsto en apenas 24 horas.

El juicio se celebró el pasado 29 de julio y la sentencia fue comunicada el 31 del mismo mes, el día antes del inicio de las vacaciones judiciales de agosto.

Francisco Canals, portavoz de las exreligiosas, ha subrayado que la nueva fecha del desahucio, el 3 de octubre, coincide con la vigilia de San Francisco de Asís y asegura que las hermanas han expresado sentirse "contentas y satisfechas", confiando en la justicia divina.

"Saben que están perseguidas pero Dios las ayuda en un contexto en el que el mejor juez es el tiempo", afirma Canals, quien ha calificado la suspensión de "buena noticia".

En un comunicado difundido a los medios, el portavoz insiste en que las monjas seguirán defendiendo su causa porque "son útiles para la sociedad, representan un valor para España y son un ejemplo de liderazgo colectivo".