Descubre el truco de una clienta de Mercadona para no tener que pagar por la bolsa

Hace algunos años, se introdujo una nueva política en los supermercados que consistía en empezar a cobrar a los clientes por las bolsas de plástico. Esta medida se adoptó de manera generalizada en muchos países, lo que provocó un cambio significativo en la forma en la que hacemos nuestras compras. Ahora se ha vuelto necesario que llevemos nuestras propias bolsas cada vez que vamos al supermercado.

Para muchos, especialmente para los más despistados y olvidadizos, este cambio de política abrió la puerta a un sinfín de ocasiones en las que se vieron obligados a abonar el coste adicional de las bolsas que necesitaban para llevar la compra a casa. Para todas las personas que se encuentran en esta situación y quieren liberase de la necesidad de comprar bolsas cada vez que se olvidan de ellas al ir a hacer la compra, deben saber que existe una alternativa en la que quizás no habían pensado antes:

Las bolsas se usan cada vez menos en los supermercados larazon

Un apaño ingenioso

Este truco nos lo trae la tiktoker Marta Escalante (@holacuore) quien publicó un post nada más salir de su Mercadona habitual, en el que comentaba cómo hasta la propia cajera del supermercado se había quedado sorprendida con esta ingeniosa solución: "Salgo del Mercadona y me dice la cajera: 'Uy, qué raro, ¿cómo es que llevas la compra aquí dentro?'", decía Marta Escalante.

La creadora de contenido, que en la plataforma TikTok tiene algo menos de 40.000 seguidores, explicaba que para ella ya se ha convertido en una costumbre aprovechar los cartones vacíos de los bricks de leche que encuentra en el supermercado. Estas cajas de cartón son muy resistentes y, además, tienen un asa bastante cómoda.

En el vídeo, la influencia relataba cómo le había explicado a la cajera de Mercadona que hacía muchos años que no pedía una bolsa para llevarse la compra a casa porque le daba "rabia" tener que comprarla. "No tiene ningún tipo de sentido cuando me la dan de papel", añadía Marta. La cajera, por su parte, le aseguró que era "la primera vez" que veía algo así, pero reconoció que consideraba que era una excelente solución.

A raíz de este breve intercambio, Marta decidió compartir su experiencia en TikTok, como una forma de ayudar a todos aquellos que se hayan visto alguna vez en esta frustrante situación y quieren llevarse la compra de forma cómoda y sin coste alguno.

"(…) Por si a alguien todavía se le ocurre volver a comprar bolsas", concluía la tiktoker.