El PP desmonta a Mónica García por llevar más de dos años sin hacer cribados de mama, útero y colon en Melilla

La diputada del PP Carmen Fúnez ha denunciado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados que en Ceuta y Melilla, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene las competencias de Sanidad, no hay tasa de reposición de médicos, por lo que "no se han hecho cribados de cáncer de mama, colon y útero desde hace tres años". La parlamentaria se ha hecho eco así de la información adelantada por LA RAZÓN en la que se revelaba que en la última de las dos ciudadades autónomas se han practicado cribados de esos tres tipos de tumores en dicho plazo, pese a las reiteradas reclamaciones que le hicieron los populares y las autoridades sanitarias al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), dependiente del Ministerio de Mónica García.

"Es su competencia", ha reprochado Fúnez, quien ha criticado las condiciones laborales que se ofrecen a los profesionales sanitarios en Melilla. "Desde hace dos años les van haciendo contratos mes a mes a los oftalmólogos en Melilla", ha afirmado.

Así, la 'popular' ha señalado que este tipo de condiciones son la que García quiere aprobar en el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios: "Ha conseguido que, por primera vez en la historia, ningún otro ministro lo había conseguido, se convoquen tres huelgas nacionales en seis meses".

"Lo que ha quedado claro es que usted es más de oposición que de gobierno. Que usted es más candidata que ministra. Y que ha convertido el Ministerio de Sanidad en un ministerio trinchera", ha reprochado la 'popular', quien le ha pedido "lealtad institucional" y que "no haga oposición desde el manual de campaña de la candidata", informa Ep.