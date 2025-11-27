Desmontando mitos sobre las alternativas sin humo

Dejar la nicotina y el tabaco por completo es la mejor decisión que cualquier fumador puede tomar, pero muchos no lo hacen. En su momento, no había más opciones. Pero en la actualidad existen alternativas sin humo mejores que el cigarrillo, para aquellos adultos que de otra manera seguirían fumando.

Acabar con los mitos alrededor de los productos sin humo puede romper las barreras de información y ayudar a más fumadores adultos a dejar los cigarrillos para siempre. Por esta razón, es siempre importante pararse a pensar y comprobar si las cosas son verdad o simplemente una creencia popular.

Entonces, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre los productos sin humo?

Mito

“La nicotina es lo más dañino del hábito de fumar”

Realidad

La combustión es lo más dañino del hábito de fumar. La nicotina es adictiva, pero es el humo que se produce al quemar el cigarrillo la causa principal de las enfermedades relacionadas con fumar.

Mito

“Las alternativas sin humo son lo mismo que los cigarrillos convencionales”

Realidad

Las alternativas sin humo son una mejor opción que seguir fumando, porque no hay combustión y, por tanto, no se produce humo, que es lo más dañino. Si no hay humo, los niveles de sustancias químicas nocivas se reducen significativamente.

*Dejar de fumar por completo es la mejor decisión.

Mito

“El alquitrán está presente en los productos sin humo”

Realidad

El alquitrán es la medida del peso de las partículas que quedan en el humo del cigarrillo cuando se eliminan la nicotina y el agua. En los productos sin humo, el alquitrán no es una unidad de medida relevante porque no hay combustión ni humo.

Mito

“El cigarrillo y los productos de nicotina son todos lo mismo”

Realidad

Eso no es cierto. Los productos que queman tabaco y producen humo son más perjudiciales que las alternativas, avaladas por la ciencia, que proporcionan nicotina sin humo.

Mito

“No existen alternativas que sean mejores que fumar”

Realidad

Sí que existen mejores alternativas. Como el propio nombre indica, las alternativas sin humo pueden emitir niveles más bajos de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos. Esto las convierte en una mejor opción para los adultos que de otra forma seguirían fumando.

Los productos sin humo liberan nicotina sin llegar a quemar (sin combustión), lo que significa que no producen humo y pueden contener niveles de sustancias químicas dañinas mucho más bajos que los cigarrillos. Esto los convierte en una opción mucho mejor para aquellos adultos que no dejan de fumar. Al igual que con todos los productos, es importante investigar, elegir una alternativa que haya sido respaldada por la ciencia y probada exhaustivamente.

Cuando se trata de avances en ciencia, tecnología y tabaco, la información correcta puede marcar la diferencia. Aclarando las dudas y poniendo la ciencia sobre la mesa, los fumadores tienen mejores herramientas para tomar decisiones informadas para su salud.

