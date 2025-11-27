Ni camisetas ni servilletas: éste es el truco que utilizan los ópticos para que sus gafas parezcan nuevas

Una óptica ha revelado el método que mejor funciona para dejar las gafas impecables sin riesgo de rayar los cristales.

La compañía, que forma parte de un grupo alemán especializado en visión, publicó una guía en la que explica por qué muchas rutinas habituales de limpieza son perjudiciales y cómo sustituirlas por un procedimiento mucho más seguro.

Según sus expertos, la mayor parte de las lentes actuales se fabrican con materiales muy ligeros, pero también más sensibles a la fricción de lo que la gente imagina.

El método recomendado por los profesionales

La empresa recuerda que no hace falta complicarse para mantener las lentes en buen estado, agua y jabón neutro son más que suficientes. El proceso no va más allá de enjuagar las gafas bajo un chorro suave, aplicar una pequeña cantidad de jabón y extenderlo con los dedos mediante movimientos muy delicados.

Una vez retirado el jabón, llega uno de los pasos más importantes, secarlas con un paño de algodón o microfibra sin pelusas, o incluso con una toalla de papel adecuada.

Este gesto no solo evita marcas, sino que protege las bisagras y piezas metálicas de la montura, que pueden deteriorarse si quedan húmedas.

Qué hacer cuando no estás en casa

Si las gafas se ensucian fuera y no se dispone de agua y jabón, la recomendación es recurrir únicamente a un paño de microfibra limpio.

La empresa recalca que la gamuza del estuche debe mantenerse libre de polvo para evitar arrastrarlo sobre la superficie de las lentes.

Los errores que más rayones provocan

Los ópticos advierten de varios hábitos muy extendidos que conviene abandonar. El más común es frotar los cristales con la camiseta, al hacerlo en seco, cualquier sustancia o partícula atrapada en la tela puede provocar microarañazos.

Tampoco es seguro humedecer las lentes con saliva, por motivos evidentes de higiene y eficacia.

Otro error frecuente es emplear productos domésticos como limpiacristales o detergentes.

Aunque parezcan inofensivos, contienen agentes químicos que pueden dañar recubrimientos como el tratamiento antirreflejante o las capas endurecidas. Y, aunque puedan parecer útiles, las servilletas y el papel higiénico tampoco sirven, generan fricción y dejan fibras adheridas.

Cuidar las gafas es cuidar la visión

Una limpieza correcta es esencial para disfrutar de la mejor calidad visual.

Un mantenimiento adecuado no solo evita marcas molestas, sino que prolonga la vida de los cristales y mantiene intactos sus tratamientos especiales.