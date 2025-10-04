Detenido por 13 robos con violencia a ancianos con movilidad reducida en Vitoria

Un hombre de 33 años de edad ha ingresado en prisión este sábado acusado de haber perpetrado, entre los meses de agosto y septiembre de este año, un total de 13 robos con violencia a personas de avanzada edad y con movilidad reducida en Vitoria-Gasteiz. Cinco de las víctimas de los asaltos resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Una "escalada importante" de sustracciones a personas de avanzada edad en distintos puntos de la capital alavesa durante los meses de agosto y septiembre llamó la atención de la Ertzaintza, han informado fuentes del Departamento de Seguridad. La mayoría de las víctimas tenían una movilidad reducida, y necesitaban para poder caminar andadores, bastones o similares.

Los agentes iniciaron investigaciones para comprobar los hechos e identificar al presunto o presuntos autores de estos casos, que incluso habían generado una alarma social por la especial vulnerabilidad de las víctimas.

Hasta este sábado se han contabilizado un total de 13 denuncias por robos con violencia y hurtos, con un 'modus operandi' similar en la que el presunto autor hacia uso de una violencia innecesaria para cometer el hecho delictivo, teniendo en cuenta el perfil de las víctimas. El lugar de los asaltos eran portales o accesos a sus domicilios.

Según pudieron comprobar los agentes, el autor ejerció una violencia desproporcionada en varios de los casos investigados, ya que tiró a sus víctimas al suelo, abandonándolas en el lugar y produciéndoles lesiones. En cinco de ellas las contusiones fueron de gravedad, teniendo que ser incluso hospitalizadas e intervenidas quirúrgicamente.

El acusado consumó en la totalidad de los trece casos el hecho delictivo, apoderándose de las pertenencias de las víctimas, como bolsos, carteras, una bandolera y cadenas de oro.

El pasado 9 de septiembre, han detallado desde el Departamento, una mujer de 93 años regresaba a su domicilio caminando con ayuda de un andador, cuando al acceder al portal el acusado le propinó un tirón en la cadena de oro que portaba en el cuello y se apoderó del bolso que portaba. A raíz de la violencia ejercida, la mujer tuvo que ser trasladada al servicio de urgencias del Hospital de Txagorritxu, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente por fracturas en cadera y el húmero.

Tras las pertinentes pesquisas se llegó a la conclusión de que el autor de todos los casos era un varón de 33 años, con antecedentes policiales, que había sido arrestado por la Ertzaintza el pasado mes por hechos similares registrados en la capital vasca. El 29 de septiembre se estableció un dispositivo para intentar localizarle, ya que no se tenía conocimiento de su paradero, ni a través de los domicilios que le constaban a la Ertzaintza, ni por medio de los que aportó en el citado arresto.

El 1 de octubre, la Ertzaintza obtuvo información de su posible paradero, concretamente, una zona de trasteros de un barrio del sur de Vitoria-Gasteiz. Tras un dispositivo de vigilancia, se procedió a la detención del acusado por la comisión de presuntos delitos de robo con violencia, lesiones y hurto.

Durante el registro de los trasteros se ocuparon varios objetos, entre ellos prendas propiedad del detenido que coinciden plenamente con las descritas por las víctimas y con las pruebas aportadas en la investigación.

Una vez finalizadas las diligencias en las dependencias policiales, el acusado ha sido puesto este sábado a disposición judicial y se ha decretado su ingreso en prisión.