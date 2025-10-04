Un hombre muere y otro resulta gravemente herido tras estrellarse un helicóptero contra un aparcamiento en Sidney

Un trágico accidente aéreo sacudió el barrio de Bankstown, en Sidney, Australia, cuando un helicóptero se estrelló contra un aparcamiento. El impacto provocó la muerte inmediata de un hombre y dejó a un joven de 19 años en estado crítico, quien fue trasladado de urgencia al Liverpool Hospital para recibir atención médica especializada. El terrible accidente ocurrió alrededor de las 13:30 hora local del viernes 3 de octubre.

Las autoridades acudieron rápidamente al lugar del siniestro, estableciendo un perímetro de seguridad y prestando asistencia a los afectados. Según informó el Dailly Mirror la Policía de Bankstown declaró la zona como escena del crimen para preservar las evidencias, mientras que la Oficina de Seguridad del Transporte de Australia (ATSB) asumió la responsabilidad de llevar a cabo una investigación sobre las causas del accidente. Hasta el momento, no se han formulado hipótesis oficiales, y el proceso de esclarecimiento continúa abierto.

En un esfuerzo por recabar información adicional, las autoridades han solicitado la colaboración ciudadana, instando a cualquier testigo o persona con datos relevantes. La intervención de los equipos de emergencia fue inmediata, aunque los esfuerzos de los paramédicos no lograron salvar la vida del primer afectado.

La Policía de Nueva Gales del Sur mantiene la confidencialidad sobre la identidad de las víctimas, mientras se centra en la investigación del siniestro y en brindar apoyo a los familiares. Se espera que en las próximas semanas la ATSB elabore un informe detallado para el coroner, que podría arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon este lamentable episodio.